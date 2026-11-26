Beskidy przyciągają wędrowców o każdej porze roku, jednak w zimowej odsłonie oferują wyjątkowo malownicze krajobrazy z ośnieżonymi lasami, oszronionymi drzewami oraz rozległymi polanami. Gdy dopisuje pogoda, z wierzchołków widać nie tylko sąsiednie pasma, lecz także Tatry. Beskidzkie trasy są zróżnicowane – obejmują zarówno łatwiejsze odcinki dla osób początkujących, jak i trudniejsze podejścia dla wprawionych turystów górskich.

Szlak ze Złatnej Huty na Halę Rysiankę. Panorama na Pilsko, Babią Górę i Tatry

W Beskidzie Żywieckim jedną z najbardziej malowniczych zimowych propozycji jest trasa prowadząca ze Złatnej Huty na Halę Rysiankę. Punktem wyjścia jest czarny szlak, który wiedzie przez górski las i stopniowo pnie się w górę.

Dystans w jedną stronę wynosi około 4,3 kilometra przy ponad 500 metrach przewyższenia. W typowych warunkach marsz na górę trwa około dwóch godzin, ale o tej porze roku na wejście trzeba przeznaczyć więcej czasu, by po opuszczeniu lasu dotrzeć do punktu widokowego.

Z rozległej, ośnieżonej hali rozciąga się widok na Pilsko, Babią Górę, a przy przejrzystym powietrzu także na Tatry. Na wysokości około 1290 metrów nad poziomem morza działa schronisko PTTK, w którym turyści mogą się ogrzać i zjeść ciepły posiłek.

Zestawienie takich panoram, stosunkowo krótkiego podejścia oraz zaplecza w postaci schroniska czyni Halę Rysiankę jedną z najciekawszych propozycji na zimową wyprawę.

Zimowe szlaki w Beskidach. Wielka Racza, Klimczok i zasady bezpieczeństwa

Poza Rysianką w Beskidach znajduje się wiele innych miejsc wartych odwiedzenia zimą. W tym okresie wyróżniają się także okolice Wielkiej Raczy, Hali Boraczej, Klimczoka oraz Baraniej Góry.

Przed wyruszeniem w góry trzeba uwzględnić, że zimowe warunki potrafią mocno utrudnić przejście nawet dobrze znanej trasy. Przed wyjściem na szlak należy sprawdzić prognozę pogody oraz komunikaty GOPR, a także zaopatrzyć się w odpowiednie buty, raczki, latarkę czołową i termos z ciepłym napojem.

Osoby poszukujące pomysłów na zimową wycieczkę w góry mogą zajrzeć do poniższej galerii z zestawieniem najpiękniejszych beskidzkich szlaków na tę porę roku.