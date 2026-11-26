Chcieli odwołać prezydent Gliwic. Zakwestionowano niemal 40 proc. podpisów

Pod koniec sierpnia 2026 r. stowarzyszenie GLIWICE2026 rozpoczęło procedurę zmierzającą do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Katarzyny Kuczyńskiej-Budki ze stanowiska prezydent Gliwic przed upływem kadencji.

26 października organizatorzy złożyli dokumentację wraz z zebranymi podpisami. Do przeprowadzenia referendum potrzebowali poparcia co najmniej 12 716 mieszkańców uprawnionych do głosowania. Dostarczyli ponad 18 tys. podpisów, jednak ich weryfikacja przyniosła zupełnie inne wyniki.

13 listopada komisarz wyborczy w Katowicach odrzucił wniosek o przeprowadzenie referendum. Spośród 18 075 podpisów jedynie 11 019 uznano za prawidłowe. Do osiągnięcia ustawowego minimum zabrakło 1697 podpisów.

Na listach dane 245 zmarłych osób. Jedna nie żyje od 16 lat

Szczególną uwagę zwracają ustalenia dotyczące osób, które w chwili rozpoczęcia zbiórki podpisów już nie żyły. Podczas sprawdzania dokumentacji ujawniono aż 245 numerów PESEL należących do zmarłych.

Co więcej, w 12 przypadkach dane osób nieżyjących wykorzystano dwukrotnie, a w jednym przypadku nawet trzykrotnie. Najwcześniejszy odnotowany zgon miał miejsce w 2010 r.

– Wśród ujawnionych danych podpisów osób zmarłych na listach, najdawniej datowany zgon pochodzi z 2010 roku – czytamy w postanowieniu komisarza wyborczego.

Nie były to jedyne nieprawidłowości. W dokumentacji ujawniono również błędne adresy, nieprawidłowe numery PESEL, wielokrotnie udzielone poparcie oraz dane osób nieuprawnionych do głosowania na terenie Gliwic.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami komisarz wyborczy złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Inicjatorzy referendum nie odpuszczają. Złożyli skargę do sądu

W środę, 25 listopada, podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej mec. Robert Dopierała, pełnomocnik inicjatora referendum i prezes stowarzyszenia GLIWICE2026, poinformował o zaskarżeniu postanowienia komisarza wyborczego.

Skarga trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Organizatorzy zwrócili się również do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o przystąpienie do postępowania.

Inicjatorzy kwestionują przede wszystkim sposób weryfikacji adresów zamieszkania osób, które poparły referendum. Z tego powodu odrzucono aż 2850 podpisów. To więcej, niż zabrakło do osiągnięcia wymaganego minimum.

Zdaniem Dopierały część mieszkańców mogła wpisać rzeczywisty adres zamieszkania w Gliwicach, który nie był zgodny z danymi figurującymi w Centralnym Rejestrze Wyborców.

Skąd dane zmarłych na listach poparcia? Pełnomocnik nie potrafi tego wyjaśnić

Podczas konferencji prasowej nie zabrakło pytań o dane osób zmarłych. Robert Dopierała przyznał, że nie wie, w jaki sposób znalazły się one w dokumentacji referendalnej.

Zapewnił jednocześnie, że ani on, ani znane mu osoby zaangażowane w akcję nie dokonywały takich wpisów. Wyraził również nadzieję, że prokuratura wyjaśni okoliczności pojawienia się danych zmarłych na listach.

Pełnomocnik zwrócił uwagę na ograniczone możliwości sprawdzania danych przez osoby zbierające podpisy. Podczas konferencji powrócił również temat prowadzenia zbiórki przed meczem Górnika Zabrze z Piastem Gliwice. Dopierała bronił decyzji o zorganizowaniu akcji przed stadionem.

Co dalej z referendum w Gliwicach?

Na razie referendum w sprawie odwołania Katarzyny Kuczyńskiej-Budki nie zostało zarządzone. O zasadności skargi organizatorów rozstrzygnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Inicjatorzy nie wykluczają ponownego rozpoczęcia zbiórki podpisów, jednak najpierw zamierzają wykorzystać dostępne środki prawne. Niezależnie od postępowania przed sądem administracyjnym prokuratura ma wyjaśnić okoliczności ujawnionych nieprawidłowości