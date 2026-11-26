Śląska policja potwierdza, że do zatrzymania 25-letniego Ukraińca doszło w czwartek, 19 listopada 2026 roku, w miejscowości Śliwice w województwie dolnośląskim. Funkcjonariusze ustalili aktualne miejsce pobytu mężczyzny, a następnie przeprowadzili działania, które doprowadziły do jego zatrzymania. 25-latek był poszukiwany na podstawie dwóch listów gończych. Pierwszy został wydany przez Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w związku z przestępstwem o charakterze seksualnym wobec osoby małoletniej. Drugi list gończy wydał Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej w związku z przestępstwem polegającym na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości.

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Sprawę poszukiwawczą funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przejęli od policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. W wyniku podjętych działań ustalili, że 25-latek ukrywał się na terenie województwa dolnośląskiego.

- Zgodnie z dyspozycją sądu celem poszukiwań było zatrzymanie mężczyzny i doprowadzenie go do aresztu śledczego w związku z zastosowaniem wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. 25-latek został już osadzony w areszcie, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe - przekazują funkcjonariusze.

Śląscy „łowcy głów” to funkcjonariusze specjalizujący się w poszukiwaniu osób, które ukrywają się przed organami ścigania i wymiarem sprawiedliwości. - Ich służba wymaga doświadczenia, zaangażowania i umiejętności operacyjnych. Policjanci analizują zgromadzone informacje, weryfikują uzyskane ustalenia i docierają do miejsc, w których mogą przebywać poszukiwani. Prowadzą działania nie tylko na terenie województwa śląskiego, ale również poza jego granicami, wszędzie tam, gdzie prowadzą tropy osób próbujących uniknąć odpowiedzialności karnej - tłumaczą mundurowi.

Teraz 25-latkowi za zarzucane mu czyny będzie grozić nawet kara więzienia.

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