Uniwersytet Śląski i nękanie studentek przez Aleksandra K.

Sprawa Aleksandra K. z Tychów zyskała rozgłos w 2019 roku, gdy media, między innymi „Super Express”, opisały prześladowanie studentek Uniwersytetu Śląskiego. Zwykłe studenckie nieporozumienia przerodziły się wówczas w trwające wiele miesięcy nękanie.

Według relacji pokrzywdzonych punktem wyjścia był spór na grupie w mediach społecznościowych, który szybko przybrał na sile. Mężczyzna zamieszczał wulgarne wpisy pod zdjęciami młodych kobiet i tworzył kolejne fałszywe konta, posługując się często pseudonimem „Mały Jeż”. Blokowanie profili nie przynosiło skutku, podobnie jak próby uzyskania pomocy od pracowników uczelni.

„Chore jest, jak on ma to wszystko przemyślane i jak konsekwentnie działa na rzecz tego, żeby uprzykrzyć ludziom życie” – mówiła w 2019 roku w rozmowie z „Super Expressem” jedna ze studentek.

Z czasem agresja w sieci objęła także bliskich oraz znajomych nękanych kobiet. Celem ataków stała się nawet prowadząca tę sprawę rzeczniczka dyscyplinarna uczelni.

Zatrzymanie stalkera z Tychów. Wyrok za nękanie 20 kobiet

Przełom nastąpił w listopadzie 2019 roku. Jak podawało wtedy Radio ESKA, po dziewięciu miesiącach śledztwa funkcjonariusze zatrzymali 25-letniego mieszkańca Tychów. Śledczy postawili mu zarzuty obejmujące między innymi uporczywe nękanie, groźby karalne i bezprawne wykorzystywanie wizerunku pokrzywdzonych.

Władze Uniwersytetu Śląskiego skreśliły Aleksandra z listy studentów. W postępowaniu, w którym status pokrzywdzonych miało 20 kobiet, mężczyzna usłyszał kilkadziesiąt zarzutów i usłyszał wyrok roku pozbawienia wolności.

Odbycie kary nie powstrzymało jednak jego działań. W 2023 roku, gdy opuścił już zakład karny, w mediach znów pojawiły się doniesienia o nękaniu, tym razem wymierzonym w zawodniczki Czarnych Sosnowiec.

Piłkarki Czarnych Sosnowiec na celowniku. Dorota Hałatek myślała o końcu kariery

Jedną z poszkodowanych była piłkarka Dorota Hałatek, która w programie „Interwencja” relacjonowała, że obraźliwe wpisy uderzały zarówno w nią, jak i w jej bliskich.

„Bałam się, widziałam, jak szybko jego działalność się rozszerza. (...) Bałam się po prostu o moją rodzinę” – mówiła zawodniczka, a jej słowa przytaczał także „Super Express”.

Skala ataków sprawiła, że sportsmenka brała pod uwagę zakończenie kariery sportowej. Dopiero wsparcie psychologa pomogło jej uporać się z sytuacją i pozostać na boisku.

„Przez pięć lat nękał bardzo piłkarki – odbijało się to na nich bardzo psychicznie. Przede wszystkim skupił się na trzech, czterech osobach, a reszta dostawała rykoszetem, kiedy ktoś próbował się postawić. Pisał takie rzeczy, które mogły powodować problemy z kontraktami sponsorskimi dziewczyn, bo były takie sytuacje, że nie mogły publikować swoich treści” – mówi w rozmowie z TVP3 Katowice Grzegorz Majewski, wiceprezes KKS Czarni Antrans Sosnowiec.

Stalker z UŚ zatrzymany:

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Ataki Aleksandra K. w internecie. Kilkadziesiąt wulgarnych komentarzy dziennie

Prześladowanie przybrało ogromne rozmiary, a Aleksander K. potrafił atakować w sieci kilka osób naraz. Pod zdjęciami piłkarek publikował skrajnie wulgarne i obraźliwe treści, przez co część pokrzywdzonych zaczęła obawiać się o swoje życie.

„To były komentarze internetowe w bardzo dużych ilościach, bo tego było nawet kilkadziesiąt dziennie dotyczące jednej osoby, a on potrafił dziennie 10 osób atakować. W zasadzie osoba oskarżonego jest osobą bezrobotną i cały – mam wrażenie – czas poświęca właśnie na uporczywe nękanie, przede wszystkim dziewczyn, w internecie” – mówił dla TVP3 Katowice Marek Bańczyk, pełnomocnik pokrzywdzonych.

Prawomocny wyrok dla Aleksandra K. Kolejny proces w Sądzie Rejonowym w Tychach

W 2026 roku Sąd Rejonowy w Tychach wymierzył Aleksandrowi K. karę trzech lat i 10 miesięcy więzienia za nękanie piłkarek Czarnych Sosnowiec. Sąd drugiej instancji odrzucił apelację oskarżonego i utrzymał rozstrzygnięcie w mocy, co oznacza, że wyrok jest prawomocny.

W środę, 25 listopada, ruszył jednak kolejny proces Aleksandra K. Postępowanie także dotyczy uporczywego nękania zawodniczek klubu z Sosnowca, ale obejmuje późniejszy okres.

Oskarżony stawił się w gmachu sądu, lecz po rozpoczęciu rozprawy nie wszedł na salę. Mężczyzna nie przyznaje się do nowych zarzutów.

„To są zarzuty o charakterze stalkingu. Oskarżony uważa, że jest pomawiany” – przekazał TVP3 Katowice obrońca Aleksandra K., Paweł Szajdak.

Niezależnie od wyniku nowej sprawy mężczyzna musi odbyć karę z poprzedniego wyroku. Sąd Rejonowy w Tychach ma wydać nakaz doprowadzenia skazanego do zakładu karnego.