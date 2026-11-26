Katowice Airport w Pyrzowicach. Nowe bramki ABC w terminalu A

W czwartek, 26 listopada, w terminalu pasażerskim A w Katowice Airport, gdzie obsługiwani są podróżni odlatujący poza strefę Schengen, oddano do użytku pięć automatycznych bramek do kontroli granicznej, tak zwanych ABC (Automated Border Control).

Wcześniej w tej strefie działało osiem tradycyjnych stanowisk kontroli paszportowej. Dwa z nich zastąpiono pięcioma automatycznymi urządzeniami, dzięki czemu łączna liczba stanowisk kontroli granicznej wzrosła z ośmiu do jedenastu.

„Pasażer będzie mógł się sam odprawić. Oczywiście to wszystko odbywa się pod nadzorem Straży Granicznej. Jeżeli będą jakieś problemy, zawsze można przejść do punktów kontroli manualnej” – wyjaśnia Artur Tomasik, prezes zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego.

Kontrola paszportowa w Pyrzowicach. Odprawa w 20 sekund przed sezonem czarterowym

Wdrożona technologia ma poprawić komfort podróżnych oraz zwiększyć przepustowość lotniska w Pyrzowicach, które obsługuje wiele rejsów czarterowych. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w szczycie sezonu wakacyjnego, gdy w krótkim czasie odprawianych jest wielu pasażerów i przed punktami kontroli granicznej mogą ustawiać się kolejki.

„Statystycznie odprawa na bramce automatycznej trwa 20 sekund. Znacznie krócej, prawie dwukrotnie krócej niż odprawa manualna. Ważne dla nas, zwłaszcza przed tymi miesiącami letnimi, bo dbamy też o przepustowość. To jest również związane z komfortem obsługi pasażerów” – podkreśla Artur Tomasik.

Uruchomienie nowych stanowisk w Katowice Airport pozytywnie ocenia także Straż Graniczna.

„Przede wszystkim unowocześnią proces odprawy granicznej i jednocześnie go przyspieszą. Port graniczny w Katowicach-Pyrzowicach jest dosyć specyficznym portem. Bardzo często mamy do czynienia z kumulacjami ruchu. Jest to typowy port czarterowy. Pozwoli to rozładowywać te spiętrzenia” – tłumaczy pułkownik Straży Granicznej Adam Kurek, zastępca komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Wojewoda śląski przetestował bramki ABC. Jak przebiega automatyczna kontrola?

W trakcie oficjalnego otwarcia działanie nowych urządzeń przetestował wojewoda śląski. Cała procedura trwała kilkanaście sekund.

„Należy zeskanować paszport biometryczny, ustawić się do weryfikacji twarzy i porównania ze zdjęciem w paszporcie, a także zweryfikować swój odcisk palca. To są czynności, które da się wykonać właściwie w kilkanaście sekund, więc znacznie szybciej niż w przypadku tradycyjnej kontroli” – mówi wojewoda śląski.

Według wojewody system ten usprawni ruch pasażerski i skróci kolejki przed punktami odprawy granicznej.

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Kto skorzysta z bramek biometrycznych na lotnisku w Pyrzowicach? Wymagania dla podróżnych

Samodzielna odprawa jest dostępna dla pasażerów spełniających określone wymogi. Decydują o tym między innymi obywatelstwo, wiek, wzrost oraz posiadanie odpowiedniego dokumentu biometrycznego.

„Dajemy wybór podróżnemu. Jeżeli jest to forma odprawy dla niego dedykowana, spełnia warunki związane z pochodzeniem z odpowiedniego kraju, posiadaniem odpowiedniego wieku i parametrami wzrostowymi, to korzysta z tej formy odprawy” – wyjaśnia pułkownik Straży Granicznej Adam Kurek.

Podróżni, którzy nie spełniają tych warunków albo napotkają trudności podczas automatycznej weryfikacji, mogą przejść odprawę na tradycyjnych stanowiskach obsługiwanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.