Smutna wiadomość dla mieszkańców Ustronia i turystów odwiedzających Beskidy. Po 16 latach działalności znika z miasta dobrze znana cukiernia U Janeczki. Lokal przy ulicy Daszyńskiego 12 przez lata był miejscem spotkań przy kawie, ciastku i lodach. Teraz jego właściciele postanowili zamknąć ten rozdział. W mediach społecznościowych opublikowali wzruszające pożegnanie, w którym podziękowali gościom oraz pracownikom za wspólnie spędzone lata.

Po 16 latach koniec. Znana cukiernia w Ustroniu zamyka drzwi

Historia ustrońskiej cukierni U Janeczki rozpoczęła się w 2010 roku. Przez kolejne 16 lat lokal przy ulicy Daszyńskiego 12 był jednym z miejsc, do których zaglądali zarówno mieszkańcy, jak i turyści wypoczywający w Beskidach.

Można było tam zatrzymać się na kawę, zjeść kawałek ciasta czy skosztować lodów. Dla jednych była to chwila odpoczynku podczas spaceru po mieście, dla innych stały punkt kolejnych wizyt w Ustroniu.

Teraz właściciele przekazali wiadomość, która dla wielu klientów może być sporym zaskoczeniem. Kawiarnia w Ustroniu zostaje zamknięta.

– Coś się kończy, aby coś mogło się zacząć… Nasza kawiarnia w Ustroniu zostaje zamknięta… Na szczęście w Wiśle wszystko pozostaje bez zmian – poinformowano na facebookowym profilu Cukierni U Janeczki Ustroń.

„To było piękne 16 lat”. Wzruszające pożegnanie właścicieli

W osobnym wpisie właściciele powrócili wspomnieniami do początków działalności lokalu. Opublikowali fotografię z grudnia 2010 roku i podziękowali wszystkim, którzy przez lata odwiedzali cukiernię.

– To było piękne 16 lat w Miasto Ustroń – napisali na profilu cukierni.

Nie zabrakło również ciepłych słów skierowanych do klientów.

– Chcielibyśmy podziękować naszym wspaniałym gościom, tak licznie nas odwiedzaliście, aż się cieplutko na serduchu robi. Mamy nadzieję, że spotkamy się na niejednej kawce i ciachu w Wiśle – przekazali właściciele.

Podziękowali także pracownicom, które przez lata współtworzyły atmosferę lokalu.

– Dziękujemy również naszej załodze, dziewczyny zawsze stawały na wysokości zadania – czytamy we wpisie.

To pożegnanie nie jest jednak równoznaczne z końcem całej marki. Właściciele podkreślają, że cukiernie w Wiśle nadal będą działać.

U Janeczki działa od 1979 roku. Historia zaczęła się w Wiśle

Choć cukiernia w Ustroniu funkcjonowała od 2010 roku, historia marki U Janeczki jest znacznie dłuższa.

Wszystko zaczęło się w 1979 roku w Wiśle, gdzie przy ulicy 1 Maja 9 powstała główna siedziba cukierni. Z czasem firma zdobywała kolejnych klientów, a jej oferta obejmująca ciasta, torty, desery i lody przyciągała zarówno mieszkańców, jak i wypoczywających w Beskidach turystów.

Rosnąca popularność umożliwiła rozwój działalności. W 2000 roku otwarto kolejny lokal na wiślańskim rynku, a dziesięć lat później cukiernia pojawiła się również w Ustroniu.

Przez lata marka towarzyszyła klientom nie tylko podczas codziennych wizyt na kawie, lecz także przy okazji rodzinnych uroczystości, urodzin, ślubów i chrzcin.

Cukiernia u Janeczki w Ustroniu na zdjęciach:

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To jeszcze nie koniec? Tajemnicza zapowiedź powrotu do Ustronia

Choć informacja o zamknięciu cukierni w Ustroniu jest jednoznaczna, ostatnie słowa właścicieli mogą rozbudzić nadzieję wśród stałych klientów.

Na zakończenie pożegnalnego wpisu pojawiło się bowiem intrygujące zdanie:

"PS może niedługo do Was wrócimy"

Czy oznacza to, że cukiernia U Janeczki ponownie pojawi się w Ustroniu? Na razie nie wiadomo. Właściciele nie przedstawili konkretnych planów ani ewentualnego terminu powrotu. Pewne jest natomiast, że miłośnicy wypieków i deserów U Janeczki nadal mogą odwiedzać lokale w pobliskiej Wiśle, gdzie historia marki rozpoczęła się niemal pół wieku temu.

Po 16 latach ustrońska cukiernia kończy działalność. Pozostają wspomnienia, podziękowania i nadzieja, że zapowiedź właścicieli nie okaże się jedynie pożegnalnym gestem.