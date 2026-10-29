W tegorocznej odsłonie plebiscytu magazynu „National Geographic Traveler” tytuł Cudu Polski 2026 w województwie śląskim zdobył Szlak Orlich Gniazd. Ta niezwykle urokliwa trasa, łącząca średniowieczne twierdze, wapienne skały i wyjątkowe pejzaże, zyskała ogromną sympatię głosujących czytelników. Dzięki ich wsparciu szlak trafił do ścisłego grona 16 wyróżnionych atrakcji turystycznych w całym kraju.

Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 14 października 2026 roku, po trwającym ponad miesiąc głosowaniu, w którym internauci oddali łącznie ponad 220 tysięcy głosów na 48 nominowanych miejsc. W każdym województwie wyłoniono dokładnie jednego triumfatora. Na terenie województwa śląskiego Szlak Orlich Gniazd nie miał sobie równych i pokonał lokalnych konkurentów, czyli Graniczne Meandry Odry oraz Stację Biblioteka w Rudzie Śląskiej.

Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Jakie zamki warto zobaczyć

Przebiegający przez teren Jury Krakowsko-Częstochowskiej Szlak Orlich Gniazd uchodzi za jedną z najpiękniejszych tras w Polsce. Ten wyjątkowy szlak pieszy ma około 164 kilometrów długości, prowadzi z Krakowa do Częstochowy i oferuje wędrowcom zapierające dech w piersiach widoki.

Największą atrakcją regionu pozostają wznoszone głównie w XIV wieku średniowieczne zamki i warownie, budowane między innymi za czasów króla Kazimierza Wielkiego. Swoją charakterystyczną nazwę trasa zawdzięcza specyficznemu położeniu tych obiektów, które stoją wysoko na trudno dostępnych skałach wapiennych i przypominają gniazda orłów.

Podczas wędrówki największe wrażenie robią potężne ruiny zamku Ogrodzieniec w Podzamczu, warownia w Olsztynie oraz zamki w Mirowie i Bobolicach. Cała trasa to jednak znacznie więcej niż tylko lekcja historii. Turyści mogą tu korzystać z licznych ścieżek pieszych i rowerowych, podziwiając po drodze jaskinie, lasy, skalne ostańce oraz malownicze punkty widokowe.

Plebiscyt Cuda Polski 2026 rozstrzygnięty. Michał Cessanis ocenia wybór czytelników

Głównym założeniem plebiscytu „Cuda Polski”, za którego organizację odpowiada redakcja „National Geographic Traveler”, jest promowanie mniej oczywistych perełek turystycznych w naszym kraju. Inicjatywa ma zachęcić podróżnych do odwiedzania wyjątkowych miejsc, które nierzadko pozostają w cieniu najpopularniejszych kurortów.

Zwycięzcy wyłonieni w tegorocznym głosowaniu doskonale odzwierciedlają bogactwo polskich krajobrazów, zabytków oraz lokalnej historii.

„Jestem zachwycony tegorocznymi zwycięzcami plebiscytu Cuda Polski 2026 »National Geographic Traveler«! Ta szesnastka świetnie pokazuje, jak różnorodny i pełen niespodzianek jest nasz kraj” – podkreślił Michał Cessanis, redaktor prowadzący magazyn i ambasador plebiscytu.

Oprócz śląskiej trasy w gronie nagrodzonych atrakcji znalazły się także Zamek Książęcy w Niemodlinie na Opolszczyźnie oraz Arboretum Wojsławice na Dolnym Śląsku. Czytelnicy docenili również Kanał Elbląski w województwie warmińsko-mazurskim, a na Podlasiu zwyciężyło Pojezierze Suwalskie wraz z jeziorem Hańcza.

Przyznany decyzją czytelników prestiżowego magazynu tytuł Cudu Polski 2026 to kolejny ważny sukces Szlaku Orlich Gniazd. Ta popularna jurajska trasa od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem pasjonatów historii, pieszych wycieczek oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Ten zamek to prawdziwa perła na Szlaku Orlich Gniazd: