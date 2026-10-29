Wielu dorosłych mogłoby brać z nich przykład. Dwóch 10-latków z Tychów udowodniło, że wiek nie ma znaczenia, gdy w grę wchodzi zwykła ludzka uczciwość. Chłopcy znaleźli na ulicy portfel zawierający ponad 3 tysiące złotych i nawet przez moment nie pomyśleli o zatrzymaniu gotówki czy dokumentów dla siebie. Cenne znalezisko natychmiast przekazali w ręce stróżów prawa.

Takie zachowanie zrobiło ogromne wrażenie na mundurowych z Komendy Miejskiej Policji w Tychach, którzy zdecydowali się osobiście wyrazić wdzięczność młodym obywatelom.

10-latkowie z Tychów znaleźli portfel z dużą gotówką na ulicy Cichej

Do tego zdarzenia doszło w piątek, 16 października. Spacerujący ulicą Cichą w Tychach dwaj 10-letni chłopcy zauważyli leżący na ziemi portfel.

Po otwarciu zguby okazało się, że w środku oprócz dowodu osobistego właściciela oraz trzech kart płatniczych znajduje się również spory plik banknotów. Łączna kwota przekraczała 3 tysiące złotych.

Taka suma mogłaby wywołać niemałe emocje u każdego znalazcy, ale chłopcy wykazali się wyjątkową dojrzałością. Zamiast przywłaszczyć sobie pieniądze lub inne przedmioty, całą zawartość portfela zanieśli funkcjonariuszom tyskiej policji.

Mundurowi zaznaczają, że zachowanie dziesięciolatków to wzorowy przykład uczciwości oraz odpowiedzialności, czyli cech, które należy pielęgnować u dzieci już od najmłodszych lat.

Komenda Miejska Policji w Tychach nagrodziła uczciwych chłopców

Sprawa znalazła swój ciąg dalszy, ponieważ funkcjonariusze postanowili wyróżnić młodych Tyszan i zorganizowali dla nich specjalne spotkanie.

We wtorek, 27 października, obaj dziesięciolatkowie przyszli do siedziby Komendy Miejskiej Policji w Tychach, gdzie przyjęło ich szefostwo tamtejszego garnizonu.

Osobiste gratulacje za godną naśladowania postawę złożyli chłopcom pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji mł. insp. Robert Machaj, a także zastępca komendanta podinsp. Mariusz Szczepański.

Młodzi znalazcy w ramach podziękowania za swoją bezinteresowną uczciwość odebrali z rąk komendantów drobne upominki.

Policjanci z Tychów pokazali 10-latkom specjalistyczny radiowóz

Na oficjalnych gratulacjach wizyta w jednostce się nie skończyła, gdyż mundurowi zaplanowali dla swoich młodych gości dodatkową niespodziankę.

Dziesięciolatkowie otrzymali szansę dokładnego obejrzenia specjalistycznego radiowozu do obsługi zdarzeń drogowych. Funkcjonariusze szczegółowo omówili wyposażenie auta, pokazując między innymi mierniki prędkości oraz alkomaty służące do kontrolowania stanu trzeźwości kierujących.

Młodzi goście z wielką ciekawością oglądali policyjne urządzenia, chętnie zadając mundurowym liczne pytania dotyczące ich codziennej służby.

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Młodzi mieszkańcy Tychów dali dorosłym lekcję uczciwości

Całe zdarzenie z udziałem dwóch dziesięciolatków stanowi najlepszy dowód na to, że zasady moralne są znacznie cenniejsze niż znaleziona gotówka.

Młodzi tyszanie zachowali się nie tylko w pełni zgodnie z przepisami prawa, ale również udowodnili swój duży szacunek wobec cudzego mienia oraz wysokie poczucie odpowiedzialności.

Stróże prawa zwracają uwagę, że o tak pozytywnych gestach trzeba głośno mówić. Chłopcy z Tychów pokazali bowiem, że podjęcie prostej i właściwej decyzji jest prawdziwym powodem do dumy.