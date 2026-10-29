Znane postacie z województwa śląskiego odeszły w 2026 roku. Wspominamy tych, których pożegnaliśmy

Zmarli z województwa śląskiego w 2026 roku. Kogo pożegnaliśmy?

Każde z tych nazwisk to zupełnie inna opowieść. Niektóre z nich zyskały ogólnokrajowy rozgłos dzięki aktywności społecznej, publikacjom książkowym czy obecności na scenie. Inne przetrwały głównie we wspomnieniach mieszkańców konkretnych miejscowości, współpracowników, pacjentów czy dawnych uczniów. Przywołując pamięć o tych, którzy odeszli, powracamy także do współtworzonych przez nich miejsc oraz wydarzeń.

Nasze zestawienie obejmuje przedstawicieli świata kultury i mediów, a także pedagogów, badaczy, medyków, zawodników, szkoleniowców, kapłanów oraz działaczy samorządowych. W tym gronie znaleźli się zarówno ludzie znani w całym kraju, jak i osoby odgrywające kluczową rolę w swoich małych ojczyznach. Choć skala ich aktywności bywała różna, wszyscy trwale zapisali się w historii naszego regionu.

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Łukasz Litewka zginął w wypadku. Poseł z Sosnowca pomagał ludziom i zwierzętom

Szczególnie bolesnym tegorocznym pożegnaniem była śmierć Łukasza Litewki. Ten sosnowiecki parlamentarzysta, a wcześniej również radny miejski, stracił życie 23 kwietnia na terenie Dąbrowy Górniczej. Jadąc na rowerze, został potrącony przez auto. Zmarł w wieku 36 lat.

Wielu zapamiętało go przede wszystkim jako osobę, która nigdy nie odmawiała wsparcia. Wokół swoich inicjatyw zbudował zaangażowaną grupę pod szyldem #TeamLitewka. Promował akcje charytatywne na rzecz chorych dzieci, organizował sprzęt do rehabilitacji i stawał po stronie ludzi zmagających się z życiowymi dramatami. Ogromny obszar jego aktywności stanowiła troska o czworonogi oraz wspieranie azyli dla zwierząt. Portale społecznościowe traktował jak narzędzie do skutecznego kojarzenia darczyńców z potrzebującymi.

Po tragicznym odejściu polityka mieszkańcy okolicznych miast zaczęli masowo zbierać pożywienie oraz akcesoria dla bezdomnych czworonogów. Do akcji przystąpiły lokalne społeczności, przedsiębiorstwa, a także placówki szkolne i przedszkolne. Taki gest stanowił nie tylko formę oddania hołdu zmarłemu posłowi, lecz również praktyczną kontynuację dzieła pomocy, do którego nieustannie inspirował.

Alojzy Lysko, Maciej Bakes, Aleksandra Zawieruszanka i Mirosław Krawczyk nie żyją

W mijającym roku pożegnaliśmy także Alojzego Lyskę, pochodzącego z Bojszów pedagoga, regionalistę oraz autora książek. Poprzez swoją twórczość literacką ocalał od zapomnienia codzienne życie śląskich rodzin oraz ich dramatyczne losy z czasów wojny. W jego dorobku znalazły się takie pozycje jak „Duchy wojny” czy „Jak Niobe. Opowieść Górnośląską”. Dzięki tym publikacjom młodsze generacje mogły zgłębiać dzieje swojej małej ojczyzny.

Z kolei odbiorcy Radia Katowice musieli pogodzić się ze stratą Macieja Bakesa, który przez lata pracował w tej stacji jako dziennikarz i pełnił funkcję jej redaktora naczelnego. Przez dziesięciolecia był gospodarzem programu „Zielony telefon”, w którym poruszał tematykę ekologiczną. Słuchacze doskonale znali też jego głos z audycji promujących lokalną gwarę oraz śląskie dziedzictwo kulturowe.

Odeszli również aktorzy, w tym urodzona w Bielsku Aleksandra Zawieruszanka, którą widzowie pamiętają choćby z produkcji „Rzeczpospolitej babskiej”, a także Mirosław Krawczyk, mający w swoim dorobku występy na deskach katowickiego Teatru Śląskiego. Ich artystyczne ścieżki dowodzą, że więź twórców z tym regionem często trwała mimo przeprowadzki w inne strony. Śląski rozdział na zawsze pozostawał ważnym elementem ich życiorysów oraz tutejszego życia teatralnego.

Zachęcamy do przejrzenia galerii postaci, które odeszły w okresie od 1 stycznia do 27 października 2026 roku. Prezentujemy w niej fotografie zmarłych, ich kluczowe osiągnięcia oraz miejscowości, z którymi złączyli swoje losy.

Zasłużeni mieszkańcy województwa śląskiego. Wspominamy zmarłych

Nasze zestawienie obejmuje także sylwetki pedagogów, badaczy, medyków, szkoleniowców, kapłanów, ludzi biznesu oraz działaczy lokalnych. To postacie, których spuścizna przetrwała nie tylko na kartach książek i opracowań naukowych, ale również w funkcjonujących do dziś organizacjach, klubach i w pamięci ich dawnych podopiecznych.

Nie każda z tych osób przyszła na świat w naszym regionie i nie każda mieszkała tu aż do śmierci. Z tymi ziemiami splotły ich jednak więzi rodzinne, edukacja, obowiązki zawodowe bądź aktywność kulturalna i społeczna. Z tego powodu obok postaci jednoznacznie utożsamianych z tą częścią Polski, warto przywołać również postacie o mniej oczywistych powiązaniach ze Śląskiem, Zagłębiem czy Beskidami.