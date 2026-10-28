Luksusowy hotel w Wiśle szykuje wielką rozbudowę. Biały gigant urośnie jeszcze bardziej

Hotel Crystal Mountain w Wiśle doczeka się rozbudowy

Monumentalnym obiektem położonym w beskidzkiej Wiśle jest pięciogwiazdkowy hotel Crystal Mountain, który przyjął pierwszych gości w lutym 2021 roku. Budynek błyskawicznie zyskał status jednej z najbardziej rozpoznawalnych budowli w całym regionie. Na tle górskiego pejzażu wyraźnie odcina się jego biała konstrukcja, składająca się z trzech rozchodzących się skrzydeł usianych setkami balkonów.

Ten górski kompleks wybudowano na stoku Bukowej Góry, na wysokości sięgającej mniej więcej 560 metrów nad poziomem morza. Całkowita powierzchnia budynku to około 57 tysięcy metrów kwadratowych, z czego na przestrzeń użytkową przypada blisko 35 tysięcy metrów kwadratowych. Wewnątrz przygotowano 490 pokoi zdolnych pomieścić łącznie około 1500 wczasowiczów, którzy mają do dyspozycji również strefę SPA, aquapark oraz zaplecze konferencyjne.

Właściciel obiektu, którym jest grupa Górskie Resorty, nie zamierza jednak na tym poprzestać i ogłosił już kolejne plany inwestycyjne. Rozbudowa zakłada stworzenie nowoczesnego centrum kongresowo-konferencyjnego, co jeszcze bardziej poszerzy ofertę i możliwości tego miejsca.

Nowe centrum konferencyjne w Wiśle przyciągnie biznes

Planowane przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na coraz większy popyt związany z organizowaniem dużych imprez biznesowych z dala od głównych metropolii. Choć Wisła kusi wczasowiczów przede wszystkim górskimi widokami, z powodzeniem może pełnić także funkcję atrakcyjnego ośrodka na spotkania firmowe, kongresy i konferencje.

Architekci zaprojektowali nową część w taki sposób, aby była bezpośrednio połączona z głównym budynkiem hotelowym. Takie rozwiązanie pozwoli uczestnikom biznesowych spotkań na swobodne przemieszczanie się między obiektami bez potrzeby wychodzenia na dwór. Jak zapowiada inwestor, finał prac budowlanych wyznaczono na 2028 rok.

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Tak wygląda Crystal Mountain w Wiśle [ZDJĘCIA HOTELU]

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Czy Crystal Mountain wyprzedzi hotel Gołębiewski w Pobierowie?

Obecnie obiekt Crystal Mountain zalicza się do grona największych tego typu budynków w polskich pasmach górskich. Mimo ogromnych rozmiarów wciąż ustępuje jednak pola hotelowi Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie, którego całkowita powierzchnia jest mniej więcej trzykrotnie większa. Należy przy tym zauważyć, że gigant znad Bałtyku posiada już funkcjonujące zaplecze konferencyjne i od dłuższego czasu gości tego typu wydarzenia. Po zakończeniu zaplanowanej rozbudowy podobny scenariusz z pewnością zrealizuje się również w Wiśle.

Beskid Śląski i Wisła przyciągają turystów przez cały rok

Trasy górskie, urokliwe widoki oraz miasteczka oferujące atrakcje o każdej porze roku sprawiają, że Beskid Śląski niezmiennie cieszy się uznaniem przyjezdnych. Wśród tamtejszych kurortów prym wiedzie Wisła, którą określa się mianem perły tego regionu. W miesiącach letnich ściągają tam entuzjaści wycieczek rowerowych i pieszych wędrówek, natomiast zimą miejscowość zapełnia się pasjonatami sportów narciarskich. Już niebawem, za sprawą zbliżających się świąt oraz następujących po nich ferii, w te okolice zaczną licznie przybywać także rodziny z dziećmi.