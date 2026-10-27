Darmowa komunikacja miejska na Śląsku i w Zagłębiu we Wszystkich Świętych 2026

W związku ze zbliżającym się dniem Wszystkich Świętych w rejonie nekropolii należy spodziewać się znacznie większego ruchu. Tysiące mieszkańców województwa śląskiego udadzą się w tym czasie w odwiedziny na groby swoich bliskich. Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza specjalną organizację komunikacji miejskiej dla podróżnych, którzy chcą uniknąć stania w korkach i trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego.

Reorganizacja ruchu ruszyła już 24 października i będzie obowiązywać aż do 2 listopada 2026 roku. Przez ten czas pasażerowie skorzystają z dodatkowych autobusów oznaczonych literą „C”, natomiast na wybrane stałe trasy wyjadą bardziej pojemne pojazdy.

Najwięcej udogodnień czeka na podróżnych w sobotę, 31 października, a także w niedzielę, 1 listopada. W ten weekend na ulice wyjedzie większość specjalnych linii komunikacyjnych, które umożliwią sprawny dojazd do największych cmentarzy na terenie Metropolii GZM.

Darmowe autobusy i tramwaje ZTM 1 listopada 2026. Zasady przejazdów

Dla osób korzystających z transportu publicznego kluczowa wiadomość dotyczy niedzieli, 1 listopada 2026 roku. W tym dniu podróżowanie wszystkimi liniami Zarządu Transportu Metropolitalnego będzie w pełni darmowe.

Zwolnienie z opłat za bilety przysługuje każdemu pasażerowi, bez względu na jego wiek czy adres zamieszkania. Bezpłatna komunikacja obejmuje wszystkie autobusy, tramwaje i trolejbusy kursujące w sieci Transport GZM.

Warto podkreślić, że brak opłat dotyczy nie tylko specjalnie uruchomionych linii cmentarnych, ale obejmuje także wszystkie regularne połączenia komunikacji miejskiej.

Darmowe przejazdy będą możliwe tylko jednego dnia, czyli 1 listopada. W pozostałym okresie pasażerowie muszą kasować bilety według standardowych zasad taryfowych.

Linie cmentarne C1–C20 na Śląsku i w Zagłębiu. Trasy specjalnych autobusów ZTM

Aby ułatwić mieszkańcom dotarcie na groby bez konieczności wsiadania za kierownicę własnego auta, w okresie Wszystkich Świętych na trasy wyjedzie kilkanaście dodatkowych linii autobusowych z literą „C”.

Jako pierwsza na ulice wyjechała katowicka linia C5, która już 24 i 25 października woziła pasażerów na trasie od ulicy Sądowej do Cmentarza Komunalnego.

Kumulacja kursów specjalnych autobusów nastąpi 31 października oraz 1 listopada. Poniżej przedstawiamy pełną listę miast wraz z przypisanymi do nich liniami cmentarnymi.

• Gliwice obsłużą linie C1 i C3

• Katowice zyskają linie C2, C5 i C8

• Chorzów otrzyma połączenia C2, C7 i C9

• Ruda Śląska będzie miała linie C2 i C9

• Sosnowiec i Będzin połączy linia C6

• Siemianowice Śląskie obsłuży linia C7

• Knurów zyska linię C10

• Czeladź otrzyma linię C11

• Tychy uruchomią linie C12, C13, C14, C15, C17, C18 i C19

• Dąbrowa Górnicza będzie miała linię C20

Dodatkowo w poniedziałek, 2 listopada, utrzymane zostanie kursowanie części autobusów cmentarnych na terenie Tychów. Pasażerowie wciąż będą mogli skorzystać tam z linii C12, C13, C14, C15, C17 oraz C18.

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Zmiany w rozkładach jazdy ZTM na Wszystkich Świętych 2026. Większe autobusy na trasach

Wprowadzenie linii cmentarnych to tylko część przygotowanych rozwiązań. Zarząd Transportu Metropolitalnego zdecydował także o wysłaniu bardziej pojemnych autobusów na najbardziej oblegane trasy w regionie.

Pojazdy o większej pojemności wyjadą między innymi na linie numer 2, 8, 58, 131, 186, 254 oraz 699. Takie wzmocnienia zaplanowano na wybrane dni przed Wszystkich Świętych, a także na 2 listopada.

Pasażerowie powinni dokładnie sprawdzić rozkłady jazdy na 31 października i 1 listopada, ponieważ kilkadziesiąt linii autobusowych pojedzie wtedy według specjalnych zasad. Modyfikacje dotkną również komunikację tramwajową, a konkretnie linie 15, 26, 27 oraz 38.

W samą niedzielę, 1 listopada, komunikacja będzie funkcjonować głównie według sobotnich rozkładów jazdy, jednak zostaną do nich wprowadzone liczne wyjątki przygotowane specjalnie na dzień Wszystkich Świętych.

Gdzie sprawdzić rozkład jazdy autobusów ZTM na cmentarze we Wszystkich Świętych 2026?

Przedstawiciele ZTM zwracają się z apelem do podróżnych o weryfikację godzin odjazdów przed rozpoczęciem podróży. Część pojazdów będzie kursować po zmodyfikowanych trasach, a niektóre linie zostaną uruchomione wyłącznie na ten okres świąteczny.

Wszystkie niezbędne detale, listy przystanków oraz dokładne trasy przejazdu dodatkowych linii autobusowych udostępniono w oficjalnym komunikacie ZTM poświęconym organizacji ruchu we Wszystkich Świętych 2026.