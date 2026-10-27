Elżbieta i Lech Ledeccy poznali się w szkole i spędzili razem ponad 60 lat

Wspólna droga Elżbiety i Lecha rozpoczęła się w murach częstochowskiego liceum plastycznego. Byli wtedy młodymi ludźmi, których zbliżyły do siebie wyjątkowa wrażliwość oraz zamiłowanie do sztuki. Wówczas nie przypuszczali jeszcze, że spędzą u swojego boku następne kilkadziesiąt lat.

Wspólnie przeprowadzili się do Wrocławia, aby kontynuować naukę na studiach, i to właśnie w tym mieście przyszedł na świat ich syn Piotr. Po pewnym czasie zdecydowali się na powrót do Częstochowy, gdzie zbudowali rodzinny dom i na stałe wpisali się w krajobraz lokalnego środowiska twórczego.

Obszar ich działań obejmował malarstwo, rzeźbę, ceramikę, grafikę użytkową oraz projektowanie wnętrz, a stworzone przez nich dzieła prezentowano na wystawach krajowych i zagranicznych. Małżonkowie chętnie podróżowali i poszukiwali nowych natchnień i nawiązywali relacje z innymi pasjonatami sztuki.

Wśród znajomych uchodzili za parę tak zgraną, że wspominając jedno z nich, zawsze mówiło się też o drugim.

– Byli zachwycający. Z Elą dyskutowałyśmy nawet o różowych torebkach. Wspaniały i ogromny dorobek, klasa, poczucie humoru. Tak bardzo mi żal, ogromna strata.. Zawsze byli razem i razem odeszli... Piękni Ludzie... – wspomina Barbara Majewski, znajoma małżeństwa.

Częstochowscy artyści Elżbieta i Lech Ledeccy chętnie pomagali potrzebującym

Małżonkowie aktywnie działali w strukturach Związku Polskich Artystów Plastyków oraz brali udział w tworzeniu artystycznej kawiarni Bon Art. Chętnie inicjowali plenery twórcze i sami w nich uczestniczyli, co pozwalało im na wymianę doświadczeń z artystami z najróżniejszych zakątków globu.

Zawodowo Lech był związany z wojewódzkim domem kultury, natomiast Elżbieta spełniała się jako nauczycielka w szkołach średnich. Oboje angażowali się również w działalność dobroczynną, regularnie przekazując swoje dzieła na licytacje wspierające częstochowskie hospicjum i namawiając kolejne osoby do niesienia pomocy.

W pamięci rodziny oraz przyjaciół zapiszą się nie tylko dzięki swojemu dorobkowi artystycznemu, ale przede wszystkim jako osoby niezwykle serdeczne i pełne ciepła, w których towarzystwie każdy czuł się dobrze.

– Śmierć odzwierciedliła symbolicznie ich życie – podkreśla Tadeusz Piersiak, przyjaciel rodziny.

Tragiczny finał pobytu w sanatorium. Elżbieta i Lech Ledeccy zmarli w odstępie 60 godzin

Październik małżonkowie spędzali na wspólnym wyjeździe w uzdrowisku w Wieńcu-Zdroju, skąd mieli razem wrócić do oczekujących na nich w Częstochowie bliskich. Choć Elżbieta i Lech snuli jeszcze plany na przyszłość, nieoczekiwany zbieg tragicznych okoliczności całkowicie je przekreślił.

Jako pierwsza pomocy medycznej potrzebowała pani Elżbieta, a moment, w którym zespół ratownictwa medycznego zabierał ją do szpitala, okazał się ostatnim spotkaniem małżonków. Wkrótce potem, we wtorek 20 października, jej mąż zmarł w wyniku zapalenia płuc.

Do hospitalizowanej artystki nie dotarła już tragiczna informacja o odejściu jej męża. Kobieta zmarła z powodu choroby nerek w piątek 23 października, zaledwie około 60 godzin po śmierci ukochanego.

W chwili śmierci Lech Ledecki liczył 78 lat, natomiast jego małżonka Elżbieta miała 77 lat.

Syn Piotr żegna zmarłych rodziców. Elżbieta i Lech Ledeccy zostawili wyjątkową pamiątkę

Odejście małżonków stanowi podwójny cios dla ich krewnych oraz znajomych. W niezwykle krótkim odstępie czasu bliscy musieli zmierzyć się z informacją o stracie dwojga ludzi, którzy towarzyszyli sobie nawzajem przez przeszło sześćdziesiąt lat.

W poruszającym wpisie rodziców pożegnał ich syn Piotr.

– Moi kochani rodzice, "podobni, niepodobni", szliście dwiema drogami, zawsze razem do końca. Takimi Was zapamiętam, Wasz los zatrzymany w biegu kadr, tylko mknie do przodu czas – napisał syn artystów.

Jeszcze przed podróżą do uzdrowiska para przekazała do druku publikację podsumowującą ich wspólne życie oraz dorobek artystyczny. Według wspomnień Tadeusza Piersiaka małżonkowie obracali w żart, że książka stanie się ich pożegnaniem oraz prezentem dla wnuka, co w obliczu ostatnich wydarzeń nabrało wyjątkowego wymiaru.

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Częstochowa w żałobie po stracie artystów. Związek Polskich Artystów Plastyków wspomina Ledeckich

Informacja o odejściu pary wywołała głębokie poruszenie wśród przedstawicieli częstochowskiej kultury. W oficjalnym pożegnaniu Związek Polskich Artystów Plastyków zaznaczył, że twórczość Elżbiety i Lecha na zawsze pozostanie z miłośnikami ich talentu.

Swoje poruszenie wyraziła także wiceprzewodnicząca Rady Miasta Częstochowy Małgorzata Iżyńska. Samorządowiec złożyła kondolencje pogrążonej w żałobie rodzinie, a w opublikowanym wpisie przypomniała Ledeckich jako ludzi o wielkim sercu, wyrazistych osobowościach i wybitnych twórców.

Po zmarłych pozostały liczne obrazy, wyroby ceramiczne, pamięć o odbytych wyprawach oraz grono oddanych im osób. Krewni i przyjaciele zachowają w sercach obraz pary, która przez przeszło sześć dekad nieustannie trwała przy sobie w sztuce, codziennych sprawach i snuciu dalszych planów.

Dokładna data ostatniego pożegnania małżonków nie jest jeszcze znana, wiadomo jednak, że ceremonia pogrzebowa zostanie zorganizowana po 1 listopada.