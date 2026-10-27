Zdemolowano fortepian na rynku w Gliwicach

Jeszcze niedawno z gliwickiego rynku płynęły dźwięki fortepianu, przy którym mieszkańcy i przechodnie przystawali, by przez chwilę posłuchać muzyki. Teraz instrument został zniszczony.

Do dewastacji doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, z 26 na 27 października. O sprawie po godz. 8:00 w mediach społecznościowych poinformowała prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka.

– Zniszczono fortepian na rynku. Mamy zabezpieczone nagrania. Bandyckie zachowania wymagają surowych kar – napisała prezydent miasta.

Na razie nie wiadomo, kto stoi za zniszczeniem instrumentu ani jak rozległe są uszkodzenia. Próbujemy skontaktować się z policją w tej sprawie. Poprosiliśmy również o komentarz rzeczniczkę gliwickiego magistratu. Czekamy na odpowiedź.

Na tym fortepianie grał tajemniczy pianista

Fortepian na gliwickim rynku w ostatnim czasie zyskał popularność za sprawą młodego muzyka, który wieczorami siadał przy klawiszach i grał dla przechodniów. Jego występy przyciągały uwagę mieszkańców, a nagrania trafiały do mediów społecznościowych.

Pianista wykonywał między innymi utwór „Hallelujah” oraz muzykę Hansa Zimmera. Dźwięki rozbrzmiewające w centrum miasta sprawiały, że spacerowicze zwalniali, zatrzymywali się przy instrumencie i słuchali.

Przez pewien czas młody artysta pozostawał dla wielu osób tajemnicą. Później internauci odnaleźli jego profil na Instagramie, gdzie publikuje nagrania i informacje o kolejnych występach.

Wiadomo już, że tajemniczym artystą jest 16-latek. Jak zaznacza w jednym z wywiadów, nie zależy mu na rozgłosie, a na fortepianie pod okiem nauczyciela uczy się grać dopiero od 1,5 roku.

Tajemniczy muzyk podbija gliwicki rynek:

6

Fortepian był dostępny dla każdego

Plenerowy fortepian AURORA stanął na gliwickim rynku w kwietniu 2026 roku. Wcześniej znajdował się w Parku Chopina. Z instrumentu mógł korzystać każdy, kto miał ochotę usiąść przy klawiszach i zagrać.

Fortepian stał się miejscem muzycznych spotkań w centrum miasta. Teraz mieszkańcom pozostaje czekać na informacje o tym, czy instrument uda się naprawić i kiedy znów będzie można na nim zagrać.