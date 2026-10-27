Wirus ebola w Szwajcarii. Żona dyplomaty trafiła do szpitala w Genewie

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-10-27 10:20

Ebola dotarła do Szwajcarii, ale władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą i nie ma się czego bać. Co się stało? Kobieta zakażona groźnym wirusem ebola została przetransportowana z Nigerii do szpitala w Genewie. Razem z nią do kraju przyleciał jej mąż, szwajcarski dyplomata, który również trafił pod opiekę lekarzy. Tymczasem w Afryce nadal trwa epidemia tej niebezpiecznej choroby. W Demokratycznej Republice Konga odnotowano już tysiące zakażeń i zgonów.

Osoba w kombinezonie ochronnym nakłada rękawiczkę. Obok na miniaturze wirus ebola. O chorobie przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock

Wirus ebola w Szwajcarii. Żona dyplomaty i jej mąż pod opieką lekarzy

W poniedziałek, 26 października, do Szwajcarii przewieziono kobietę zakażoną wirusem ebola i jej męża. Małżeństwo mieszkało w Nigerii, gdzie u kobiety wykryto zakażenie. Jak przekazały szwajcarskie władze, pacjentka została umieszczona w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie, gdzie rozpoczęto leczenie.

Jej mąż, który pracuje jako szwajcarski dyplomata, trafił natomiast do Szpitala Uniwersyteckiego w Zurychu. Mężczyzna nie wykazuje żadnych objawów choroby, ale ze względu na kontakt z zakażoną żoną pozostaje pod obserwacją specjalistów.

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Szwajcarskie władze uspokajają, że sytuacja jest pod kontrolą, a pobyt zakażonej kobiety nie stanowi zagrożenia dla innych osób.

– Ta sytuacja nie stwarza żadnego zagrożenia dla zdrowia publicznego w Szwajcarii – zapewnił rząd w oficjalnym komunikacie.

Przed zachorowaniem kobieta podróżowała do Demokratycznej Republiki Konga przez Ugandę. To właśnie w tych krajach odnotowywano przypadki eboli. Nie wiadomo jednak dokładnie, gdzie pacjentka została zakażona.

Według szwajcarskich mediów to kolejny przypadek leczenia eboli w tym kraju. Wcześniej do szpitali w Szwajcarii trafili dwaj pacjenci zakażeni w Afryce. Było to w 1995 i 2014 roku. Obaj przeżyli.

Tysiące zakażeń i zgonów. Ebola nadal groźna w Afryce

Sytuacja w Demokratycznej Republice Konga pozostaje poważna. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od maja potwierdzono tam 9704 przypadki eboli, w tym 4687 zgonów.

Przypadki zakażeń stwierdzono także w innych państwach Afryki. Latem w Ugandzie odnotowano 20 zachorowań, jednak w sierpniu WHO ogłosiła, że kraj jest już wolny od tej choroby. Dziewięć przypadków wykryto również w Kenii.

Ebola przenosi się przez bezpośredni kontakt z krwią i innymi płynami ustrojowymi zakażonych osób. Pierwsze objawy mogą wystąpić od 2 do 21 dni po zakażeniu, najczęściej po 8–10 dniach. Choroba może mieć bardzo ciężki przebieg i prowadzić do śmierci.

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