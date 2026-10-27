W gminie Daleszyce zatrzymano 65-letniego mężczyznę i 58-letnią kobietę podejrzanych o nielegalne posiadanie narkotyków.

Małżeństwo organizowało sesje terapeutyczne z użyciem naparu ayahuasca, a funkcjonariusze ujawnili ponad 7 litrów płynu zawierającego substancję psychotropową DMT.

Podejrzani przyznali się do zarzutów posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, za co grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Policja przerwała rytuał ayahuasca. Małżeństwo zatrzymane

Do policyjnej akcji doszło na początku października na terenie gminy Daleszyce. Śląscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej uzyskali precyzyjne informacje o planowanym spotkaniu o charakterze pseudoterapeutycznym. Gdy funkcjonariusze wkroczyli na wytypowaną posesję, zastali tam grupę osób przygotowujących się do spożycia halucynogennego naparu oraz dwoje organizatorów – 65-letniego mężczyznę i jego 58-letnią żonę. Jak się okazało, spotkanie miało być rytuałem ayahuasca, podczas którego uczestnicy zażywają silnie działające substancje psychoaktywne w celu wywołania odmiennych stanów świadomości.

Podczas dokładnego przeszukania posesji policjanci ujawnili i zabezpieczyli ponad 7 litrów specjalnie przygotowanego płynu, będącego naparem zawierającym zakazaną substancję psychotropową DMT (dimetylotryptaminę). Jak podkreślają śledczy, związek ten nie ma żadnego legalnego zastosowania medycznego w Polsce. W oficjalnych klasyfikacjach medycznych i prawnych DMT znajduje się w tej samej, niezwykle niebezpiecznej grupie substancji co popularne narkotyki, takie jak LSD czy MDMA. Oprócz gotowego naparu, na miejscu zabezpieczono również inne środki zastępcze o działaniu psychoaktywnym, które służyły małżonkom do przygotowywania eliksiru.

Podejrzani przyznali się do winy. Grozi im wiele lat więzienia

Zatrzymane małżeństwo usłyszało już bardzo poważne zarzuty. Jak informuje Prokuratura Rejonowa Kielce-Wschód w Kielcach, która nadzoruje całe postępowanie, 65-latek oraz jego 58-letnia żona odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości substancji psychotropowych oraz środków zastępczych wbrew obowiązującym przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejrzani w trakcie przesłuchania przyznali się do zarzucanych im czynów i złożyli wyjaśnienia. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec nich wolnościowych środków zapobiegawczych. Wobec obojga małżonków zastosowano dozór policji, poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. Małżonkom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

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