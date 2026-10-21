Historyczny powrót w woj. świętokrzyskim. Po ponad 26 latach pojadą pociągi

Nowe połączenia kolejowe w regionie. Chmielnik, Staszów i Połaniec na mapie PKP

Mieszkańcy Chmielnika, Staszowa oraz Połańca po przeszło dwudziestu sześciu latach doczekają się powrotu regionalnych pociągów. Jak przekazały Polskie Linie Kolejowe, uruchomienie ruchu pasażerskiego jest efektem prowadzonych inwestycji infrastrukturalnych w tym rejonie.

Prace budowlane polegały między innymi na utworzeniu sześciu zupełnie nowych przystanków, a także na rewitalizacji starych peronów na już funkcjonujących stacjach. Działania te mają na celu przywrócenie pociągów jako powszechnego środka lokomocji dla tutejszej ludności.

Pierwsze składy pasażerskie mają wyruszyć na tory 2 stycznia 2027 roku. Wówczas kolej powróci na tę część regionalnej mapy transportowej po 26-letniej przerwie.

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Liczba pociągów na trasie Kielce – Połaniec. Sprawdź, ile kursów dziennie zaplanowano

Reaktywacja linii kolejowej oznacza również uruchomienie stałych, codziennych połączeń. Na odcinku Kielce – Połaniec zaplanowano realizację sześciu par pociągów w ciągu jednego dnia. Daje to łącznie dwanaście kursów w obie strony, które będą obsługiwać pasażerów z okolicznych miejscowości.

Uruchomienie stałych relacji z pewnością usprawni codzienne dojazdy do pracy czy szkół, a ponadto znacząco poszerzy możliwości transportowe mieszkańców tego regionu.

Nowy rozkład jazdy PKP na sezon 2026/2027. Szykują się kolejne zmiany

Omawiana reaktywacja kursów w Świętokrzyskiem to zaledwie jeden z elementów nadchodzącego, rocznego rozkładu jazdy 2026/2027. Nowy wykaz połączeń wejdzie w życie 13 grudnia 2026 roku i zaoferuje pasażerom sporo nowości na wielu polskich trasach kolejowych.

Osoby korzystające z kolei mogą spodziewać się między innymi dodatkowych pociągów, skrócenia czasu przejazdu w wybranych relacjach oraz powrotu składów na linie, gdzie od dłuższego czasu panował zastój. Szczegółowe informacje o wszystkich nowościach w rozkładzie PKP znajdziecie w galerii poniżej.

Nowy rozkład jazdy PKP