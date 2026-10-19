Nowy rozkład jazdy PKP od 13 grudnia 2026 roku

Nowy roczny rozkład jazdy zacznie obowiązywać 13 grudnia 2026 roku. Zmiany obejmą wiele regionów Polski i będą związane zarówno z zakończonymi remontami, jak i modernizacją infrastruktury kolejowej.

Przewoźnicy zaplanowali łącznie 10 842 wnioski dotyczące pasażerskich połączeń kolejowych, czyli o 141 więcej niż w poprzednim rocznym rozkładzie. Zwiększy się również praca eksploatacyjna w ruchu pasażerskim. Dla podróżnych oznacza to nie tylko więcej pociągów na popularnych trasach, ale również łatwiejszy dostęp do kolei w miejscowościach, które przez lata były pozbawione regularnych połączeń pasażerskich.

Przywracanie połączeń i rozwój oferty kolejowej to konkretne korzyści dla mieszkańców. W nowym rozkładzie jazdy widać efekty inwestycji prowadzonych w różnych częściach kraju: od powrotu pociągów na linie niewykorzystywane od lat po dodatkowe połączenia na popularnych trasach. Ważne jest, aby rozwój infrastruktury przekładał się na dostępniejszą i sprawniejszą kolej – mówił Piotr Wyborski, Prezes Zarządu Polskich Linii Kolejowych S.A.

Pociągi wrócą na trasy po 26 latach przerwy

Jedną z ważniejszych zmian będzie przywrócenie połączeń kolejowych w województwie świętokrzyskim. Dzięki inwestycjom Polskich Linii Kolejowych pociągi pasażerskie ponownie pojadą na południu regionu, a połączenia regionalne dotrą do Chmielnika, Staszowa i Połańca.

Powrót kolei będzie możliwy dzięki budowie sześciu nowych przystanków oraz rewitalizacji peronów przy istniejących stacjach. Na wznowienie połączeń mieszkańcy czekali ponad 26 lat. Pierwsze kursy zaplanowano na 2 stycznia 2027 roku.

Więcej pociągów na popularnych trasach

Nowy rozkład jazdy to nie tylko powrót połączeń po latach przerwy. Przewoźnicy zaplanowali również zwiększenie liczby pociągów na popularnych trasach dalekobieżnych i regionalnych.

PKP Intercity zwiększy liczbę połączeń między innymi na trasie Warszawa – Gdynia, gdzie liczba pociągów wzrośnie z 25 do 28 na dobę. Więcej składów pojedzie także między Warszawą a Wrocławiem, Warszawą a Poznaniem oraz Wrocławiem a Krakowem. Zmiany obejmą również połączenia regionalne. Na trasie Wrocław – Opole liczba połączeń wzrośnie do 58 na dobę. Więcej szczegółów dotyczących nowego rozkładu jazdy znajdziecie w galerii poniżej.

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Nowy rozkład jazdy PKP. Najważniejsze informacje

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Nowy rozkład jazdy 2026/2027

Nowy roczny rozkład jazdy pociągów wejdzie w życie 13 grudnia 2026 roku. Nie wszystkie zmiany zaczną jednak obowiązywać w tym samym terminie. Część połączeń zostanie uruchomiona w ramach kolejnych etapów wprowadzania rozkładu. Szczegóły nowego rozkładu znajdziecie w galerii powyżej.