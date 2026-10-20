Świętokrzyskie. 11-latek groził o rok młodszemu koledze śmiercią

Groźby karalne w internecie. 11-latek z pow. opatowskiego stanie przed sądem

W poniedziałek, 19 października, funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie otrzymali niepokojące zgłoszenie od pedagogów z lokalnej szkoły podstawowej. Z przekazanych informacji wynikało, że w internecie pojawiły się groźby użycia noża i pozbawienia kogoś życia. Szybko ustalono, że wiadomości te wysyłał uczeń piątej klasy, a ich odbiorcą był jego 10-letni znajomy.

10 – latek w obawie o własne bezpieczeństwo zachował się właściwie i zwrócił się po pomoc do nauczycieli. Reakcja pedagogów również była właściwa, ponieważ niezwłocznie otoczyli chłopca opieką, zabezpieczyli dostępne w sieci informacje i powiadomili Policję. Skierowani na miejsce mundurowi po rozpoznaniu sytuacji i analizie zebranych informacji zdecydowali, że sprawa zostanie przekazania do sądu rodzinnego, przed którym ze swojego zachowania będzie tłumaczył się 11 – latek - relacjonuje Katarzyna Czesna Wójcik, oficer prasowy KPP w Opatowie.

Reakcja otoczenia to podstawa bezpieczeństwa

Poczucie bezpieczeństwa, zarówno w cyfrowym świecie, jak i w codziennym życiu, w dużej mierze zależy od postawy świadków. Wszelkie formy cyberprzemocy, takie jak groźby, nękanie czy zastraszanie, nie mogą być ignorowane ani sprowadzane do formy niewinnego żartu.