Rumuńscy grzybiarze ograbiają polskie lasy! To duże zorganizowane grupy

Całe grupy przeczesują podkarpackie lasy

O nietypowym zjawisku poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Jak przekazał mediom rzecznik dyrekcji Edward Marszałek, w lasach Beskidu Niskiego pojawiły się liczące nawet kilkadziesiąt osób grupy obywateli Rumunii zajmujące się zbiorem grzybów. Część z nich nocuje na leśnych parkingach i polach biwakowych.

Według informacji przekazanych przez krośnieńskich leśników, samochody na rumuńskich numerach rejestracyjnych rozwożą zbieraczy o świcie, a następnie odbierają ich wraz z zebranymi grzybami. Na miejscu grzyby są czyszczone, segregowane i układane w skrzynkach, po czym trafiają poza granice Polski.

Taki sposób działania wywołał niepokój wśród mieszkańców regionu i lokalnych grzybiarzy. Szczególne emocje budzi widok dużych grup przemieszczających się przez las szeroką tyralierą.

Lasy Państwowe uspokajają. „Nie notowaliśmy gróźb”

W przestrzeni publicznej zaczęły pojawiać się informacje o rzekomym zastraszaniu polskich grzybiarzy. Jednak, jak podkreślają przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, nie wpłynęły żadne formalne zgłoszenia potwierdzające takie zdarzenia.

W tym roku nie notowaliśmy zdarzeń niebezpiecznych czy gróźb z ich strony pod adresem miejscowych ludzi, ale problemem są nieuprawnione wjazdy do lasu i zaśmiecanie terenu - powiedział Łukasz Krzakiewicz, specjalista Straży Leśnej ds. ochrony mienia w RDLP w Krośnie.

Leśnicy przypominają jednocześnie, że samo zbieranie grzybów przez cudzoziemców jest w Polsce legalne. Jak zaznacza Straż Leśna, polskie przepisy nie ograniczają możliwości zbierania runa leśnego ze względu na narodowość.

Posypały się mandaty

Jak podaje Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, podczas minionego weekendu strażnicy leśni z nadleśnictw Dukla i Rymanów wystawili obywatelom Rumunii osiem mandatów. Wszystkie dotyczyły nielegalnego wjazdu do lasu.

Przyjmują te mandaty z pokorą, uiszczając karę w gotówce. Wiemy, że to ludzie ubodzy, którzy na zbieraniu runa mogą u nas zarobić na życie - powiedział Łukasz Krzakiewicz, cytowany przez media za komunikatem Lasów Państwowych.

Do akcji wkroczyły dodatkowe służby

Jak informują Lasy Państwowe, o sytuacji powiadomiono również Straż Graniczną i Policję. Wspólnie ze Strażą Leśną prowadzone są dodatkowe patrole w miejscach, gdzie pojawiają się grupy zbieraczy, a służby monitorują także ich obozowiska i miejsca noclegów.

Leśnicy apelują, by wszelkie przypadki gróźb, zastraszania lub innych naruszeń prawa natychmiast zgłaszać odpowiednim służbom. Na obecnym etapie potwierdzone interwencje dotyczą przede wszystkim nielegalnych wjazdów do lasu i zaśmiecania terenów leśnych.

To nie pierwszy taki sezon

Choć tegoroczna obecność rumuńskich grzybiarzy w Beskidzie Niskim wywołała duże emocje, problem nie jest nowy. Lasy Państwowe informowały o podobnych sytuacjach już kilka lat temu. Zorganizowane grupy zbieraczy z Rumunii, które przyjeżdżały na Podkarpacie podczas sezonu grzybowego, pojawiały się m.in. w 2021 roku. Wówczas również notowano nielegalne wjazdy do lasu, pozostawianie śmieci oraz wywożenie dużych ilości grzybów poza granice Polski.

O sprawie informowano także Straż Graniczną i Policję, a Straż Leśna prowadziła kontrole oraz nakładała mandaty na osoby łamiące przepisy. Co więcej, Nadleśnictwo Dukla skierowało nawet zawiadomienie do prokuratury dotyczące zbioru grzybów na skalę przemysłową. Ostatecznie śledczy uznali jednak, że działania grzybiarzy nie noszą znamion przestępstwa.

Tegoroczne doniesienia przypominają więc sytuację sprzed kilku lat. Zmieniła się liczba mandatów i skala patroli, ale stanowisko leśników pozostaje niezmienne: samo zbieranie grzybów jest legalne, natomiast służby reagują na konkretne naruszenia prawa, takie jak nieuprawnione wjazdy do lasu czy zaśmiecanie terenów leśnych.

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