24-latek zniszczył fortepian w Gliwicach! Zaskoczył się wizytą policjantów w swoim mieszkaniu

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-27 16:54

Policjanci zatrzymali sprawcę zniszczenia fortepianu na rynku w Gliwicach! Okazał się nim 24-letni mężczyzna. Sprawca był zaskoczony wizytą funkcjonariuszy w swoim mieszkaniu. Przyznał się do zarzucanego mu czynu, za który grozi mu nawet 5 lat więzienia. Tymczasem uszkodzony instrument trafił do serwisu, jednak jego dalszy los pozostaje niepewny. Szczegóły poniżej.

Zdewastowany fortepian w Gliwicach
Autor: Dzisiaj w Gliwicach/ Facebook

Zdemolował fortepian na rynku w Gliwicach. 24-latek zatrzymany przez policję

Bulwersujący akt wandalizmu w samym centrum Gliwic. W nocy z 26 na 27 października nieznany sprawca zniszczył fortepian stojący na tamtejszym rynku. To właśnie na tym instrumencie w ostatnim czasie grywał tajemniczy pianista, którego występy przyciągały uwagę przechodniów.

Całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Jak poinformowała Komenda Miejska Policji w Gliwicach, jeszcze tego samego dnia, we wtorek 27 października, funkcjonariusze zatrzymali 24-letniego mężczyznę w jego miejscu zamieszkania. Młody mężczyzna był zaskoczony wizytą policjantów. Podczas wykonywanych czynności przyznał się do zarzucanego mu czynu. Za uszkodzenie mienia grozi mu grzywna, a nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Fortepian z gliwickiego rynku poważnie uszkodzony. Nie wiadomo, czy uda się go naprawić

O nocnym akcie wandalizmu poinformowała we wtorek, po godzinie 8:00, prezydent Gliwic Katarzyna Kuczyńska-Budka w mediach społecznościowych. Jak przekazał z kolei dyrektor Centrum Kultury „Victoria”, uszkodzenia instrumentu są poważne.

– Fortepian został po godz. 10 zabrany z rynku i przewieziony do serwisu. Wcześniej został sfotografowany. Specjaliści sprawdzą, co dokładnie zostało uszkodzone i czy instrument będzie mógł wrócić na rynek, czy też szkody okażą się na tyle poważne, że będzie to niemożliwe. Na ten moment wiemy, że klawiatura została całkowicie zdewastowana. Szczegółowe informacje o stratach będziemy mieć po konsultacji z producentem - przekazał Paweł Januszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Przeczytaj także:

Tajemniczy pianista zachwycał mieszkańców Gliwic. Okazało się, że ma zaledwie 16 lat

Fortepian ustawiony na gliwickim rynku w ostatnich tygodniach stał się popularny dzięki młodemu muzykowi, który wieczorami zasiadał przy instrumencie i grał dla przechodniów. Jego występy wzbudzały zainteresowanie mieszkańców, a nagrania z koncertów szybko pojawiały się w mediach społecznościowych.

W repertuarze młodego pianisty znalazły się między innymi utwór „Hallelujah” oraz kompozycje Hansa Zimmera. Muzyka rozbrzmiewająca na rynku przyciągała spacerowiczów, którzy przystawali przy fortepianie, aby posłuchać jego gry. Początkowo tożsamość artysty pozostawała dla wielu osób zagadką. Z czasem internauci dotarli jednak do jego profilu na Instagramie, na którym zamieszcza nagrania oraz informacje o kolejnych występach.

Jak się okazało, tajemniczy pianista ma zaledwie 16 lat. W jednym z wywiadów podkreślił, że nie szuka popularności, a gry na fortepianie pod okiem nauczyciela uczy się dopiero od półtora roku.

DR BYRT: TRUMP CHCE PRZYTULIĆ PUTINA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI