Dramatyczne odkrycie w Wiśle w Grudziądzu. Z wody wyciągnięto ciało!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-10-27 12:39

Niepokojące zgłoszenie postawiło służby na nogi w Grudziądzu. W Wiśle odnaleziono ciało, które z wody wydobyli strażacy. O sprawie poinformował wędkarz, który zauważył zwłoki w rzece. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane.

Policyjna motorówka na rzece podczas akcji służb. O znalezieniu ciała w Wiśle w Grudziądzu przeczytasz na SE.
Autor: Anna Kisiel zdjęcie ilustracyjne

Do odkrycia doszło we wtorek, 27 października. O komentarz poprosiliśmy grudziądzką jednostkę policji.

Potwierdzam informacje o zwłokach wyciągniętych z Wisły. Na miejscu trwają działania służb pod nadzorem prokuratura. Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godz. 9.30 – przekazał w rozmowie z „Super Expressem” st. asp. Łukasz Kowalczyk z KMP w Grudziądzu. 

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Sprawą zajmują się śledczy. Na tym etapie nie podano szczegółów dotyczących tożsamości zmarłej osoby, płci ani okoliczności, w jakich znalazła się ona w rzece.

Nie wiadomo również, co doprowadziło do śmierci. Okoliczności zdarzenia są przedmiotem prowadzonego postępowania.

Zakończono poszukiwania zaginionego mężczyzny z Biłgoraja

Trwają poszukiwania 18-letniego Piotra

Wciąż trwają poszukiwania 18-letniego Piotra Gburczyka z Klamer. Chłopak zaginął 10 października. Ostatni raz był widziany na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, gdzie miał łowić ryby z kolegą. Od tamtej pory nie skontaktował się z rodziną. Bliscy nie ustają w poszukiwaniach, a mama chłopaka sprawdzała również okolice mostu w Grudziądzu, gdzie — według przekazanych jej informacji — mogło dojść do niepokojącego zdarzenia. Jak informował „Super Express”, dotychczasowe poszukiwania nie przyniosły przełomu, a policja weryfikuje różne hipotezy.

Każdy, kto ma informacje mogące pomóc w odnalezieniu Piotra, proszony jest o kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279, a także pod numerem alarmowym 112.

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