Tajemnica zaginięcia 18-letniego Piotra. Matka nie daje za wygraną, policja sprawdza tropy

Piotr Gburczyk zaginął w sobotę, 10 października 2026 r. 18-latek mieszka w miejscowości Klamry. Od dnia zaginięcia nie skontaktował się z rodziną, a jego bliscy wciąż próbują ustalić, co wydarzyło się tamtego dnia.
Początkowo rodzina dowiedziała się, że Piotr miał przebywać z kolegami na rybach na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Z czasem pojawił się jednak kolejny niepokojący wątek. Jak wcześniej przekazała „Super Expressowi” matka chłopaka, pani Marlena, Piotr miał uczestniczyć w bójce na moście, podczas której jego kolega próbował wypchnąć go za barierki.
Rodzina sprawdzała okolice rzeki
Bliscy zaginionego nie ustają w poszukiwaniach. Jak przekazała nam matka 18-latka, sprawdzano już rzekę, ale nie w rejonie mostu, o którym mówiła wcześniej.
Było sprawdzane na wodzie, ale od strony Błoni do Zakurzewa, nie w okolicach mostu. Teren przeszukiwaliśmy my w celu znalezienia może jakiejś rzeczy syna. Nic nie znaleźliśmy. Ja za chwilkę jadę jeszcze raz w to miejsce na most – powiedziała pani Marlena w rozmowie z „Super Expressem”.
Kobieta podkreśla również, że zachowanie syna jest dla niej niezrozumiałe. Jak twierdzi, nawet gdy wcześniej zdarzało się, że rozładował mu się telefon, potrafił skontaktować się z rodziną za pośrednictwem innej osoby.
Piotrek nigdy się nie milczał tak długo. Zdarzało się, że rozładował mu się telefon, ale napisał od kolegi bądź nawet od obcej osoby spotkanej po drodze – przekazała matka zaginionego.
Policja sprawdza wszystkie hipotezy
O najnowsze informacje dotyczące poszukiwań 18-latka zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Grudziądzu. Jak przekazał nam rzecznik jednostki, na razie nie udało się dokonać przełomu w sprawie.
Na razie bez przełomu. Wiemy, że dwukrotnie sprawdzany był nurt rzeki. Sprawdzane są wszystkie hipotezy, które musimy dokładnie zweryfikować. Policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć 18-latka – przekazał „Super Expressowi” st. asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik KMP w Grudziądzu.
Rodzina nadal czeka na jakąkolwiek wiadomość o Piotrze. Bliscy mają nadzieję, że ktoś widział 18-latka lub wie, co wydarzyło się po jego zaginięciu.
Rysopis zaginionego 18-latka
Piotr ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i krótkie blond włosy. W dniu zaginięcia miał być ubrany w granatową bluzę marki Champion, czarne spodnie Adidas oraz biało-zielone buty sportowe Puma. Mógł mieć przy sobie torbę podróżną z napisem „SPORT”, granatowy plecak i wędkę.
Osoby, które widziały Piotra lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.