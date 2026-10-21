Tajemnica zaginięcia 18-letniego Piotra. Matka nie daje za wygraną, policja sprawdza tropy

Piotr Gburczyk zaginął w sobotę, 10 października 2026 r. 18-latek mieszka w miejscowości Klamry. Od dnia zaginięcia nie skontaktował się z rodziną, a jego bliscy wciąż próbują ustalić, co wydarzyło się tamtego dnia.

Początkowo rodzina dowiedziała się, że Piotr miał przebywać z kolegami na rybach na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Z czasem pojawił się jednak kolejny niepokojący wątek. Jak wcześniej przekazała „Super Expressowi” matka chłopaka, pani Marlena, Piotr miał uczestniczyć w bójce na moście, podczas której jego kolega próbował wypchnąć go za barierki.

Rodzina sprawdzała okolice rzeki

Bliscy zaginionego nie ustają w poszukiwaniach. Jak przekazała nam matka 18-latka, sprawdzano już rzekę, ale nie w rejonie mostu, o którym mówiła wcześniej.

Było sprawdzane na wodzie, ale od strony Błoni do Zakurzewa, nie w okolicach mostu. Teren przeszukiwaliśmy my w celu znalezienia może jakiejś rzeczy syna. Nic nie znaleźliśmy. Ja za chwilkę jadę jeszcze raz w to miejsce na most – powiedziała pani Marlena w rozmowie z „Super Expressem”.

Kobieta podkreśla również, że zachowanie syna jest dla niej niezrozumiałe. Jak twierdzi, nawet gdy wcześniej zdarzało się, że rozładował mu się telefon, potrafił skontaktować się z rodziną za pośrednictwem innej osoby.

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Piotrek nigdy się nie milczał tak długo. Zdarzało się, że rozładował mu się telefon, ale napisał od kolegi bądź nawet od obcej osoby spotkanej po drodze – przekazała matka zaginionego.

Policja sprawdza wszystkie hipotezy

O najnowsze informacje dotyczące poszukiwań 18-latka zapytaliśmy Komendę Miejską Policji w Grudziądzu. Jak przekazał nam rzecznik jednostki, na razie nie udało się dokonać przełomu w sprawie.

Na razie bez przełomu. Wiemy, że dwukrotnie sprawdzany był nurt rzeki. Sprawdzane są wszystkie hipotezy, które musimy dokładnie zweryfikować. Policjanci robią wszystko, co w ich mocy, aby odnaleźć 18-latka – przekazał „Super Expressowi” st. asp. Łukasz Kowalczyk, rzecznik KMP w Grudziądzu.

Rodzina nadal czeka na jakąkolwiek wiadomość o Piotrze. Bliscy mają nadzieję, że ktoś widział 18-latka lub wie, co wydarzyło się po jego zaginięciu.

Rysopis zaginionego 18-latka

Piotr ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i krótkie blond włosy. W dniu zaginięcia miał być ubrany w granatową bluzę marki Champion, czarne spodnie Adidas oraz biało-zielone buty sportowe Puma. Mógł mieć przy sobie torbę podróżną z napisem „SPORT”, granatowy plecak i wędkę.

Osoby, które widziały Piotra lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.