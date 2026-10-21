Tajemnicze zaginięcie 18-letniego Piotra. Matka błaga o pomoc. „Pomóżcie odnaleźć mojego syna”

Piotr ma 18 lat i mieszka w miejscowości Klamry. Zaginął w sobotę, 10 października 2026 r. Ostatni raz był widziany na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, gdzie przebywał z kolegami na rybach. Jak wynika z informacji przekazanych przez jego matkę, wieczorem znajomi poszli do domu, a Piotr pozostał na miejscu. Od tamtej pory nie wrócił do domu ani nie skontaktował się z rodziną.

Telefon 18-latka pozostaje wyłączony. Bliscy nie ustają w poszukiwaniach i proszą o pomoc wszystkich, którzy mogą mieć jakiekolwiek informacje na temat zaginionego.

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Matka Piotra szuka świadków bójki w Grudziądzu

Szczególnie ważne mogą okazać się informacje dotyczące wydarzeń z wieczoru 10 października. Matka chłopaka apeluje do osób, które około godz. 21 lub później widziały bójkę na moście w Grudziądzu albo były jej świadkami.

Kobieta prosi również o sprawdzenie nagrań z samochodowych rejestratorów. Być może ktoś przejeżdżał wówczas w pobliżu i zarejestrował coś, co pomoże w ustaleniu okoliczności zaginięcia.

„Pomóż mi odnaleźć syna” – apeluje matka 18-latka w mediach społecznościowych. Każda informacja może mieć znaczenie.

Rysopis zaginionego 18-latka

Piotr ma około 175 cm wzrostu, szczupłą budowę ciała i krótkie blond włosy. W dniu zaginięcia miał być ubrany w granatową bluzę marki Champion, czarne spodnie Adidas oraz biało-zielone buty sportowe Puma. Mógł mieć przy sobie torbę podróżną z napisem „SPORT”, granatowy plecak i wędkę.

Osoby, które widziały Piotra lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Grudziądzu pod numerami: 47 75 45 221, 47 75 45 222 lub 47 75 45 279. Można również zadzwonić pod numer alarmowy 112.