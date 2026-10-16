Pijany kierowca wjechał w grupę 90 młodych ludzi! Na miejscu lądował śmigłowiec LPR

Dramatyczny wypadek w Wymysłowie: pijany kierowca wjechał w grupę młodzieży wracającej z manewrów wojskowych.

Trzech nastolatków w wieku 14-17 lat zostało rannych, a najciężej poszkodowany trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Zatrzymany 44-latek miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie i teraz odpowie za spowodowanie tragedii.

Pijany kierowca wjechał w grupę młodzieży. Dramatyczny wypadek w Wymysłowie

Do groźnego zdarzenia doszło w czwartek, 15 października, po godzinie 22.20 w miejscowości Wymysłowo w powiecie tucholskim. Grupa około 90 młodych osób wracała wówczas z manewrów do dworku, w którym przebywali uczestnicy zgrupowania przygotowania wojskowego. Nagle w tył kolumny pieszych wjechał samochód osobowy marki Seat Ibiza.

Jak informuje policja w rozmowie z „Gazetą Pomorską”, za kierownicą siedział 44-letni mieszkaniec gminy Tuchola, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. W wyniku zdarzenia rannych zostało troje nieletnich uczestników zgrupowania.

Najciężej poszkodowana osoba została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Grudziądzu. Dwie pozostałe osoby przewieziono do szpitala w Bydgoszczy. Uczestnikami zgrupowania w Wymysłowie była młodzież w wieku od 14 do 17 lat. W momencie zdarzenia nastolatkowie wracali z manewrów do miejsca zakwaterowania.

Kierowca miał ponad 1,2 promila alkoholu. Został zatrzymany

Policjanci zatrzymali sprawcę wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie. Odpowie teraz za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości oraz spowodowanie wypadku.

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