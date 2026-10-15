Pogoda dla Bydgoszczy: 16-18 października

Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zaplanować weekend bez obaw o deszcz, ponieważ prognozy nie przewidują żadnych opadów. Aura będzie jednak zmienna pod względem temperatury i zachmurzenia. Najwyższe wartości na termometrach zobaczymy w piątek, który zapowiada się też jako dzień z największą ilością słońca. Sobota i niedziela przyniosą już niższe temperatury i niemal całkowicie zachmurzone niebo.

Piątek najcieplejszy w całym tygodniu

Weekend w Bydgoszczy rozpocznie się bardzo przyjemnie. W piątek, 16 października, termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą nawet 16 stopni Celsjusza. Noc z kolei przyniesie spadek temperatury do około 7°C. Zachmurzenie będzie umiarkowane, co daje szansę na sporo przejaśnień. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s, dzięki czemu odczuwalna temperatura będzie komfortowa.

Sobota: chłodniej i więcej chmur

W sobotę pogoda w Bydgoszczy ulegnie zmianie. Temperatura maksymalna będzie już wyraźnie niższa i sięgnie około 14 stopni. Będzie to również najchłodniejsza noc weekendu – temperatura spadnie do około 5°C. Na niebie pojawi się znacznie więcej chmur, a zachmurzenie prognozowane jest jako duże. Mimo to, sobota również upłynie bez deszczu. Powieje za to bardzo słaby wiatr, z prędkością zaledwie 1 m/s.

Niedziela z silniejszym wiatrem

Ostatni dzień weekendu, 18 października, będzie najchłodniejszy. Temperatura w ciągu dnia wzrośnie do maksymalnie 13 stopni Celsjusza. Noc będzie nieco cieplejsza niż poprzednia, z temperaturą na poziomie około 7°C. Podobnie jak w sobotę, niebo pozostanie w większości zasłonięte przez chmury. Charakterystyczny dla niedzieli będzie jednak wiatr, który wyraźnie przybierze na sile, osiągając prędkość około 4 m/s. Tego dnia również nie należy spodziewać się opadów.

Jaki weekend w Bydgoszczy?

Brak deszczu przez cały weekend stwarza dobre warunki do spędzania czasu na zewnątrz. Najlepszym dniem na dłuższe spacery i aktywności w plenerze będzie piątek, kiedy pogoda dopisze najwyższą temperaturą i mniejszym zachmurzeniem. Sobota i niedziela, choć chłodniejsze i bardziej pochmurne, wciąż pozwolą na wyjście z domu. Warto jednak pamiętać o cieplejszym ubraniu, zwłaszcza w niedzielę, kiedy odczuwalny będzie silniejszy wiatr.

Dane pogodowe: OpenWeather