Koniec Polski, jaką znamy? Jasnowidz Krzysztof Jackowski podał konkretną datę!

Krzysztof Jackowski znów ostrzega. Przerażająca wizja przyszłości Polski

Jasnowidz z Człuchowa regularnie dzieli się ze swoimi widzami przemyśleniami oraz odczuciami dotyczącymi globalnej polityki i losów naszej ojczyzny. W swoich najnowszych wystąpieniach przedstawia rozwój wydarzeń, w którym Polska zostaje poddana potężnej presji międzynarodowej, a globalny układ sił zaczyna zagrażać naszej stabilności.

Wizjoner zwraca uwagę na rosnące napięcia polityczne oraz potencjalne przekształcenia granic, podkreślając jednocześnie, że nadchodzące miesiące i lata mogą przynieść dynamiczne zmiany.

Eskalacja konfliktu na Wschodzie. Przełomowy okres

Sytuacja za naszą wschodnią granicą ma bezpośrednio wpłynąć na to, co wydarzy się w naszym kraju. W swoich transmisjach internetowych na kanale YouTube Krzysztof Jackowski wskazuje na konkretny czas, w którym sytuacja ma ulec znacznemu pogorszeniu.

- Rosja przygotowuje głęboki szturm na Ukrainę. On się zacznie jeszcze w tym roku. Rosja skaluje niektóre miejsca militarne w Europie

- ostrzega Krzysztof Jackowski w relacji na YouTube.

Wizjoner wskazuje dokładne miesiące, w których konflikt może przybrać na sile.

- Czas październik, listopad będzie decydujący, intensywność wojny Rosji z Ukrainą znacznie się zwiększy i przybierze na sile

- mówił jasnowidz z Człuchowa na swoim kanale.

Na groźne konsekwencje tych wydarzeń zwracają uwagę media opisujące odczucia jasnowidza.

- Jasnowidz Jackowski przewiduje, że na przełomie października i listopada 2026 roku dojdzie do drastycznej eskalacji konfliktu i gwałtownej intensyfikacji rosyjskich działań zbrojnych przeciwko Ukrainie

- informuje portal styl.fm.

Zagrożona infrastruktura i wizja podziału kraju

Najbardziej wstrząsający fragment wizji dotyczy wewnętrznej i terytorialnej integralności naszego państwa. Krzysztof Jackowski, jak cytuje go swiatgwiazd.pl, nawiązuje w swoich przemyśleniach do historycznego symbolu zdrady narodowej - Targowicy. W jego odczuciach Polska zacznie stopniowo tracić możliwość decydowania o własnym losie, a o naszej przyszłości przesądzą obce mocarstwa.

Co więcej, z wizji wyłania się obraz terytorialnego podziału kraju. Jasnowidz sugeruje, że południowo-wschodnia część Polski może zostać odcięta od pozostałych regionów.

Prawdziwe przesilenie ma nastąpić jednak na początku 2028 roku. Wtedy - jak twierdzi jasnowidz - Polska może przekształcić się w państwo "niczyje", stanowiące jedynie kartę przetargową w rękach międzynarodowych graczy.

Prognozy Jackowskiego dotykają również polityki w Warszawie. Jasnowidz uważa, że w 2028 roku urzędu głowy państwa nie będzie już piastował Karol Nawrocki. Jego miejsce ma zająć mężczyzna opisywany jako wysoka, szczupła postać w okularach.

Zanim jednak dojdzie do tej roszady, kraj ma rozgrzać potężny spór wokół dawnych akt dotyczących współpracowników reżimu komunistycznego.

"Nawrocki będzie się starał to ujawnić." - twierdzi wprost Krzysztof Jackowski, cytowany przez portal swiatgwiazd.pl .

Cyfrowa komuna, brak wody i zamykanie miast

Równie niepokojąco wygląda prognoza na rok 2027. Wizjoner przewiduje nadejście ery tzw. "cyfrowej komuny", w której tradycyjne pieniądze papierowe zostaną całkowicie zastąpione walutą wirtualną.

Do tego dojdą potężne kryzysy środowiskowe i zdrowotne. Słynny jasnowidz cytowany przez światgwiazd.pl wspomina o ryzyku skażenia radioaktywnego, problemach z dostępnością wody pitnej oraz pojawieniu się nowego zagrożenia epidemiologicznego, w wyniku którego władze mają decydować o izolowaniu całych miast. W jednym z filmów na YouTube w związku z nadchodzącymi trudnościami, Jackowski apeluje do swoich widzów o przygotowanie się na najbliższy okres zimowy.

- Mam nadzieję, że nie mówię tego na wyrost, ale starajmy się na tą zimę mieć zaopatrzenie w energię, ciepło. Zróbmy to zawczasu

- radzi wizjoner z Człuchowa.

Kim jest Krzysztof Jackowski?

Krzysztof Jackowski (ur. 1963 r.) to pochodzący z Człuchowa jasnowidz, który od dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim internecie. Zyskał rozgłos przede wszystkim dzięki pomocy przy poszukiwaniach osób zaginionych oraz współpracy przy sprawach kryminalnych. Dziś regularnie komentuje w sieci sytuację geopolityczną i dzieli się swoimi przemyśleniami na temat przyszłości.

Warto pamiętać, że wszelkie przepowiednie oraz wizje są jedynie prywatnymi opiniami ich autora i należy traktować je z dużym dystansem.