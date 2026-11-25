Najnowsze nagranie opublikowane przez Krzysztofa Jackowskiego w sieci w krótkim czasie doczekało się tysięcy odtworzeń i setek komentarzy. Choć do jego słów należy podchodzić z dużym dystansem i traktować je wyłącznie w kategorii ciekawostek, każde kolejne wideo przyciąga setki widzów. W swojej najnowszej publikacji w mediach społecznościowych jasnowidz z Człuchowa skupił się na wizji dotyczącej sytuacji w Polsce.

Wizja jasnowidza z Człuchowa. „Pierwszy raz będzie uznane, że to jest zamierzone”

Według relacji Krzysztofa Jackowskiego w jego wizji pojawił się obraz związany z jedną z głównych tras komunikacyjnych w kraju. Jasnowidz twierdzi, że zobaczył incydent z udziałem rakiety, który miałby wydarzyć się w ciągu dnia w pobliżu autostrady lub drogi szybkiego ruchu.

Rakieta spadnie bardzo blisko tej drogi lub w tę drogę. I stanie się to w dzień. Przynajmniej ja w wizji widzę dzień

- mówił podczas nagrania jasnowidz z Człuchowa.

Jackowski wyraźnie odróżnił przy tym ten obraz od sytuacji, z którymi mieliśmy do czynienia w przeszłości. Jak stwierdził, o ile dotychczasowe przeloty obiektów tłumaczono jako „rykoszet” lub działania niezamierzone, o tyle tym razem narracja miałaby być zupełnie inna.

W momencie tej drogi szybkiego ruchu lub autostrady pierwszy raz będzie powiedziane, że to jest zamierzone. Pierwszy raz będzie uznane jako atak

- przekonywał na nagraniu.

Zdaniem jasnowidza to właśnie ta kwestia wywoła awanturę na polskiej scenie politycznej. Część polityków miałaby domagać się ujawnienia dokładnej trajektorii lotu rakiety, ponieważ kierunek, z którego nadleciała, będzie budził wątpliwości i spory.

Sytuacja w sklepach i na granicach. Słowa Krzysztofa Jackowskiego

W dalszej części swojej wypowiedzi jasnowidz przeszedł do opisu nastrojów społecznych, jakie - jego zdaniem - mogłyby towarzyszyć takiemu rozwojowi wydarzeń. Jackowski wspomniał o wzmacnianiu granic, gwałtownym wzroście cen oraz czasowych brakach niektórych produktów w sklepach, co porównał do robienia nagłych zapasów.

Politycy będą uspokajać, że Polska nie jest w stanie wojny. Polska jest w wielkim zagrożeniu wojennym, ale nie w stanie wojny. Tak będą nam tłumaczyć, bo zrobi się pewna panika

- stwierdził na nagraniu. Zasugerował również, że w takim scenariuszu mogłoby dojść do czasowego ograniczenia swobodnego przekraczania granic.

Wątek Bałtyku i Królewca w wizji Jackowskiego

Na koniec swojej transmisji Krzysztof Jackowski odniósł się do sytuacji w regionie Morza Bałtyckiego. W jego opisie pojawił się wątek obwodu królewieckiego oraz relacji z państwami sąsiednimi, takimi jak Litwa czy Finlandia. Zdaniem jasnowidza spór miałby dotyczyć dostępu do wód i szlaków komunikacyjnych.

Będzie chodziło o jakiś korytarz wodny, o jakiś szlak wodny do Królewca

- podsumował swoje odczucia jasnowidz z Człuchowa.

Przypominamy, że wypowiedzi jasnowidzów nie są oparte na faktach ani analizach eksperckich i należy traktować je wyłącznie z dystansem. Bieżącą sytuację bezpieczeństwa w kraju stale monitorują odpowiednie służby państwowe oraz sojusznicze.