Do pożaru doszło w Bydgoszczy, w drewnianym budynku przy ul. Fordońskiej, w pobliżu skrzyżowania z ul. Brzechwy. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się po całym obiekcie. Gdy na miejsce dotarły pierwsze zastępy straży pożarnej, pożar był już mocno rozwinięty.

Niestety, wewnątrz budynku strażacy znaleźli ciało człowieka. Na razie nie wiadomo, jakiej płci i w jakim wieku była ofiara. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK mł. bryg. Karol Smarz, oficer prasowy bydgoskich strażaków, akcja od początku była bardzo trudna.

– Po dotarciu na miejsce pierwszych sił strażacy zastali pożar bardzo mocno rozwinięty. To jest budynek konstrukcji drewnianej, stąd też ten pożar bardzo szybko się rozprzestrzenił. My dosłownie po kilku minutach działań odnaleźliśmy w środku jedną osobę. Jest to niestety ofiara śmiertelna tego zdarzenia – powiedział strażak w rozmowie z Radiem PiK.

Wstępnie podejrzewa się, że do pożaru mogło dojść w wyniku zaprószenia ognia. Budynek był odcięty od mediów i całkowicie wyłączony z użytkowania. Strażacy przypuszczają, że odnaleziona osoba mogła być osobą w kryzysie bezdomności, która przebywała w pustostanie.