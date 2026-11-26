Pogoda w Bydgoszczy: 27-29 listopada

Mieszkańców Bydgoszczy czeka weekend, podczas którego temperatury będą systematycznie spadać. Z dnia na dzień zrobi się coraz chłodniej, a noce przyniosą kilkustopniowy mróz. Co ważne, w prognozach nie widać żadnych opadów deszczu ani śniegu. Pogoda będzie jednak zmienna pod względem zachmurzenia, a jeden dzień okaże się pogodowym wyjątkiem.

Chłodny i pochmurny początek weekendu

Piątek, 27 listopada, upłynie w Bydgoszczy pod znakiem dużego zachmurzenia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 2 stopnie Celsjusza, co będzie najwyższą wartością odnotowaną w ten weekend. W nocy temperatura spadnie do około -3°C. Wiatr będzie wiał z prędkością około 3 m/s, nie wpływając znacząco na odczucie chłodu.

Słoneczna, ale mroźna sobota

Po pochmurnym piątku, sobota przyniesie radykalną zmianę w pogodzie. Niebo nad Bydgoszczą rozpogodzi się i przez cały dzień będzie bezchmurnie. Mimo słonecznej aury zrobi się wyraźnie zimniej. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie zaledwie 0°C. Noc z soboty na niedzielę będzie już bardzo mroźna – słupki rtęci pokażą nawet -6 stopni. Wiatr pozostanie na podobnym poziomie co dzień wcześniej.

Powrót chmur i największy mróz w niedzielę

Niedziela, 29 listopada, zakończy weekend powrotem do aury znanej z piątku. Niebo ponownie niemal w całości pokryje się chmurami. To będzie również najzimniejszy dzień weekendu. Temperatura w dzień nie przekroczy -1°C, a w nocy utrzyma się na poziomie około -6 stopni. Nieco mocniej powieje też wiatr, osiągając prędkość do 4 m/s.

Jak spędzić ten weekend w Bydgoszczy?

Zmienna aura może wpłynąć na weekendowe plany. Pochmurne i chłodne piątkowe popołudnie oraz niedziela to dobry moment na spędzenie czasu wewnątrz, na przykład w obiektach kulturalnych czy lokalach gastronomicznych. Z kolei słoneczną, choć mroźną sobotę, warto wykorzystać na aktywność na świeżym powietrzu. Spacer w promieniach słońca po parku czy wzdłuż rzeki będzie możliwy pod warunkiem bardzo ciepłego ubioru.

Dane pogodowe: OpenWeather