Policjantka użyła broni podczas interwencji. Mężczyzna zmarł w szpitalu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-10-12 6:20

Strzały padły podczas policyjnej interwencji na bydgoskim osiedlu Błonie. Funkcjonariusze przyjechali na ul. Stawową po zgłoszeniu dotyczącym agresywnego 44-latka, który miał się samookaleczać. Według relacji policji mężczyzna nie reagował na polecenia i ruszył w kierunku mundurowych, trzymając nóż. Jedna z policjantek użyła broni służbowej. Ranny mężczyzna trafił do szpitala, jednak jego życia nie udało się uratować.

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Autor: Tadeusz Mróz zdj.ilustracyjne

Policja interweniowała na osiedlu Błonie

Zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny wpłynęło do policjantów w niedzielę, 11 października około godz. 21. Z przekazanych informacji wynikało, że 44-latek miał się samookaleczać. Na miejsce przy ul. Stawowej skierowano patrol policji. Informację jako pierwsze podało TVP3  Bydgoszcz.

Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji funkcjonariusze zdecydowali o wezwaniu dodatkowych sił. Interwencja szybko przybrała jednak niebezpieczny obrót.

Jak wynika z relacji policji, w pewnym momencie mężczyzna wybiegł z klatki schodowej. Miał przy sobie nóż i nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Następnie ruszył w ich kierunku.

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Policjantka użyła broni. 44-latek zmarł w szpitalu

Wobec zachowania mężczyzny jedna z policjantek zdecydowała się użyć broni służbowej. 44-latek został ranny. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Pomimo podjętych działań medycznych jego życia nie udało się uratować.

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Kolejna śmiertelna interwencja z udziałem mężczyzny z nożem

To kolejne tragiczne zdarzenie związane z interwencją policji, do którego doszło w niedzielę. Wcześniej w Nowym Sączu 41-letni mężczyzna miał zaatakować nożem funkcjonariuszy przybyłych na miejsce interwencji.

W tamtym przypadku również padł strzał w kierunku napastnika. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Oba zdarzenia pokazują, jak niebezpieczny może być przebieg interwencji, podczas których funkcjonariusze muszą reagować na bezpośrednie zagrożenie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.

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