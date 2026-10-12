Policja interweniowała na osiedlu Błonie

Zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny wpłynęło do policjantów w niedzielę, 11 października około godz. 21. Z przekazanych informacji wynikało, że 44-latek miał się samookaleczać. Na miejsce przy ul. Stawowej skierowano patrol policji. Informację jako pierwsze podało TVP3 Bydgoszcz.

Po wstępnym rozpoznaniu sytuacji funkcjonariusze zdecydowali o wezwaniu dodatkowych sił. Interwencja szybko przybrała jednak niebezpieczny obrót.

Jak wynika z relacji policji, w pewnym momencie mężczyzna wybiegł z klatki schodowej. Miał przy sobie nóż i nie reagował na polecenia wydawane przez funkcjonariuszy. Następnie ruszył w ich kierunku.

Policjantka użyła broni. 44-latek zmarł w szpitalu

Wobec zachowania mężczyzny jedna z policjantek zdecydowała się użyć broni służbowej. 44-latek został ranny. Policjanci natychmiast przystąpili do udzielania mu pierwszej pomocy, a następnie przekazali go zespołowi ratownictwa medycznego.

Mężczyzna został przewieziony do szpitala. Pomimo podjętych działań medycznych jego życia nie udało się uratować.

Atak nożownika:

18

Kolejna śmiertelna interwencja z udziałem mężczyzny z nożem

To kolejne tragiczne zdarzenie związane z interwencją policji, do którego doszło w niedzielę. Wcześniej w Nowym Sączu 41-letni mężczyzna miał zaatakować nożem funkcjonariuszy przybyłych na miejsce interwencji.

W tamtym przypadku również padł strzał w kierunku napastnika. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Oba zdarzenia pokazują, jak niebezpieczny może być przebieg interwencji, podczas których funkcjonariusze muszą reagować na bezpośrednie zagrożenie z użyciem niebezpiecznego narzędzia.