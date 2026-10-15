QUIZ. Czwartkowa geografia. QUIZ. Wskaż, czy to państwo, miasto, a może fikcyjna kraina?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo, miasto czy też... fikcyjna kraina? Wybierz mądrze! Pytanie 1 z 12 Tuvalu to: państwo miasto fikcyjna kraina Następne pytanie

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.