QUIZ. Czwartkowa geografia. QUIZ. Wskaż, czy to państwo, miasto, a może fikcyjna kraina?

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-10-15 4:00

Zapomnij o nudnych atlasach! W każdy czwartek zapraszamy na geograficzną przygodę, tym razem z przymrużeniem oka. Twoje zadanie jest proste, choć podchwytliwe: wskaż, czy to, o czym czytasz, to realne państwo, tętniące życiem miasto, czy może bajkowa, fikcyjna kraina. Gotowi na sprawdzenie swojej orientacji w terenie... i w fantazji?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. To państwo, miasto czy też... fikcja? Wybierz mądrze!
Autor: Shutterstock
QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Państwo, miasto czy też... fikcyjna kraina? Wybierz mądrze!
Pytanie 1 z 12
Tuvalu to:

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Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

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