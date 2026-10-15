Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.
QUIZ. Czwartkowa geografia. QUIZ. Wskaż, czy to państwo, miasto, a może fikcyjna kraina?
2026-10-15 4:00
Zapomnij o nudnych atlasach! W każdy czwartek zapraszamy na geograficzną przygodę, tym razem z przymrużeniem oka. Twoje zadanie jest proste, choć podchwytliwe: wskaż, czy to, o czym czytasz, to realne państwo, tętniące życiem miasto, czy może bajkowa, fikcyjna kraina. Gotowi na sprawdzenie swojej orientacji w terenie... i w fantazji?