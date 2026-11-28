Wstrząsające słowa księżnej Kate. Tak szczerze o chorobie jeszcze nie mówiła

Księżna Kate opowiedziała o najtrudniejszych chwilach swojej walki z rakiem! Żona księcia Williama wyznała, co wtedy czuła, w filmie dokumentalnym „Heal”, którego fragmenty przytacza amerykański portal Page Six.

„Kiedy leżysz w szpitalnym łóżku i… wszystko wokół jest tak kliniczne. Nie masz świeżego powietrza, wokół nie ma zieleni, wszystko jest surowe, obce i pozbawione wszystkiego. To doświadczenie ciemności było naprawdę przerażające i dezorientujące” – wspomina Kate. Jak wyznaje, podczas pobytu w szpitalu „na przemian odzyskiwała i traciła świadomość”. Pamięta osobę, która trzymała ją za rękę.

„Nie rozmawiała ze mną, nie próbowała niczego naprawiać, po prostu była. I zawsze będę wdzięczna za obecność kogoś, kto był wtedy przy mnie”. Jak dodaje Kate: „Naprawdę uświadomiło mi to, jak ważne jest po prostu bycie przy kimś w jego najmroczniejszych chwilach”.

„Tak często myślisz, że musisz coś naprawić, coś powiedzieć albo coś zrobić. A wcale nie musisz. Po prostu musisz tam być. I tak właśnie wygląda miłość. Myślę, że to jest światło, które często możemy odnaleźć w najmroczniejszych chwilach”.

Księżna Kate o walce z rakiem. „To cię zmienia”

Kate zdradziła też, że po zakończeniu leczenia „nie uderzyła w dzwon”, jak robią to niektórzy pacjenci. „Nawet nie wiedziałam, że istnieje taki zwyczaj” – przyznała. Zamiast tego postanowiła zdobyć trzy najwyższe szczyty Szkocji, Anglii i Walii. Rak, jak mówi księżna, „naprawdę cię zmienia”. „Zmienia twoje ciało, zmienia cię fizycznie. Ale diagnoza raka zmienia w tobie coś znacznie, znacznie głębszego”.

Księżna Kate poinformowała o chorobie nowotworowej w marcu 2024 roku, po operacji jamy brzusznej. We wrześniu ogłosiła zakończenie chemioterapii, a w styczniu 2025 roku przekazała, że choroba jest w remisji. Do dziś nie ujawniła rodzaju nowotworu. Premiera dokumentu „Heal” odbędzie się 30 listopada w telewizji NBC.

Britain’s Princess of Wales, Kate Middleton, shared new details about her cancer journey in a surprise documentary previewed this weekend. CBS News’ @LeighKiniry reports. https://t.co/fBHnslxtiY— CBS Evening News with Tony Dokoupil (@CBSEveningNews) November 23, 2026

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