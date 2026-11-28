Dramatyczny apel matki, pani Iwony, opublikowała strona „Gdziekolwiek jesteś”. To prośba o pomoc w odkryciu prawdy o ostatnich chwilach jej syna, 23-letniego Piotra Cupriaka.

Nic nie wskazywało na to, co ma się stać. Nie pomyślałam nawet, że słyszę głos mojego syna po raz ostatni − wspomina kobieta.

Krótka rozmowa telefoniczna 8 października 2026 roku około godziny 19 była ich ostatnim kontaktem. Chwilę później telefon Piotra zamilkł. Po kilku dniach bezowocnych prób nawiązania kontaktu, zaniepokojona matka zgłosiła zaginięcie. Rozpoczęły się poszukiwania. Nikt jednak nie przypuszczał, jak ta historia się zakończy.

Tragiczny finał poszukiwań

Jak wynika z dokumentacji medycznej, do której dotarła pani Iwona, jej syna odnaleziono jeszcze 8 października, zaledwie kilka godzin po ich ostatniej rozmowie, leżącego na chodniku przy ulicy Powstańców Śląskich 72 na warszawskim Bemowie. Zgłoszenie na numer alarmowy 112 wpłynęło o godzinie 21:40.

Z przekazanych informacji wynika, że osoby, które wezwały pomoc, oddaliły się z miejsca zdarzenia przed przyjazdem karetki. Na szczęście inni przechodnie nie pozostali obojętni. Trwała reanimacja. O godzinie 22:23 Piotr został przewieziony do szpitala jako osoba o nieustalonej tożsamości (NN). Następnego dnia, 9 października o godzinie 8 rano, chłopak zmarł.

Dlaczego nikt nie poinformował matki?

Dlaczego przez niemal miesiąc ciało 23-latka spoczywało w szpitalu jako NN, podczas gdy matka, nieświadoma tragedii, organizowała poszukiwania? Dopiero 5 listopada, po 28 dniach od śmierci Piotra, usłyszała najgorszą wiadomość.

Jako matka bardzo chcę się dowiedzieć, co dokładnie wydarzyło się tamtego wieczoru − pisze w swoim apelu.

Co stało się z Piotrem? Dlaczego przez tak długi czas pozostawał anonimowy mimo zgłoszenia zaginięcia? Kim byli świadkowie − zarówno ci, którzy wezwali pomoc i odeszli, jak i ci, którzy próbowali go ratować?

Apel o pomoc

Pani Iwona zwraca się z prośbą do wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, może okazać się bezcenny w wyjaśnieniu okoliczności śmierci jej jedynego dziecka.

Zwracam się z ogromną prośbą do wszystkich osób, które 8 października w godzinach wieczornych przebywały w rejonie ulicy Powstańców Śląskich 72 w Warszawie, widziały coś niepokojącego lub dziwnego, były świadkami zdarzenia, wzywały pomoc albo udzielały ratunku mojemu synowi − proszę o kontakt − apeluje za pośrednictwem strony „Gdziekolwiek jesteś”.

Wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek informacje proszone są o kontakt ze stroną „Gdziekolwiek jesteś” na Facebooku, która przekaże każdą wiadomość bezpośrednio matce zmarłego Piotra.