Protest przed Trybunałem Konstytucyjnym. Warszawski ratusz składa zażalenie

W piątek, 27 listopada, stołeczny ratusz złożył zażalenie na sądową decyzję dotyczącą zgromadzenia potocznie nazywanego „Trybunaliami”, które odbywa się przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W czwartek sąd przychylił się do odwołania złożonego przez organizatorów i uchylił miejski zakaz kontynuowania zgromadzenia po 30 listopada. Warszawscy urzędnicy nie rezygnują jednak z dalszych kroków prawnych.

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Sąd Apelacyjny rozstrzygnie sprawę protestu w alei Szucha

Dokumenty trafiły do sądu na dwie minuty przed godziną 18.00, a Sąd Apelacyjny ma dobę na rozpatrzenie zażalenia. Ostateczne, prawomocne rozstrzygnięcie w sprawie dalszych losów protestu przed Trybunałem zapadnie więc najpóźniej w sobotę po południu.

Dotychczasowe pozwolenie na działanie miasteczka protestacyjnego przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego w alei Szucha wygasa o północy z niedzieli na poniedziałek. Przedstawiciele miasta niezmiennie powołują się na utrudnienia, skargi okolicznych mieszkańców oraz negatywne opinie służb ratunkowych. Wcześniej Sąd Okręgowy ocenił jednak, że urzędnicy nie udowodnili istnienia realnego zagrożenia, a pierwszeństwo w tym przypadku ma wolność zgromadzeń.