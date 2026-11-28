To była akcja jak z filmu sensacyjnego. Funkcjonariusze stołecznego Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową, wspierani przez elitarne jednostki kontrterrorystyczne, uderzyli jednocześnie w kilku miejscach w Warszawie i Wielkopolsce. W ich ręce wpadło siedem kluczowych postaci narkobiznesu w wieku od 40 do 56 lat. Wszyscy, na wniosek prokuratury, trafili już do aresztu na trzy miesiące.

Grupa działała jak sprawnie zarządzana korporacja, w której każdy miał ściśle określoną rolę. Jedni organizowali transporty, inni przygotowywali genialne w swojej prostocie skrytki, a kolejni udostępniali magazyny do przeładunku towaru. Narkotyki ukrywano w najbardziej nieoczywistych miejscach: w transportach złomu czy w specjalnie przygotowanych paletach z płytkami ceramicznymi.

Skala procederu poraża wyobraźnię

Liczby, które pojawiają się w aktach śledztwa, są niewyobrażalne. Jeden z zatrzymanych, 50-latek, miał udostępnić halę magazynową, przez którą według ustaleń śledczych przepłynęło co najmniej 2300 kg kokainy i 400 kg marihuany. Dwaj kolejni podejrzani, w wieku 53 i 40 lat, mieli zorganizować przerzut 1800 kg kokainy z Holandii do Wielkiej Brytanii.

Inny z członków gangu, 42-latek, według śledczych uczestniczył w co najmniej sześciu transportach, w ramach których z Hiszpanii do Wielkiej Brytanii przemycono 1,2 tony kokainy. Wątki tej sprawy sięgają jednak jeszcze dalej, bo aż do Kazachstanu. Stamtąd 56-letni podejrzany miał sprowadzić do Polski 1,5 tony ketaminy i 50 kg kokainy. Śledczy zarzucają też dwóm ostatnim zatrzymanym udział w przemycie 1200 kg kokainy oraz próbę uruchomienia krajowej produkcji mefedronu, na którą mieli przeznaczyć 250 tys. złotych.

Broń, amunicja i gotówka

Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli cały arsenał dowodów: od kilkunastu telefonów i laptopów, przez pięć jednostek broni palnej i ponad tysiąc sztuk amunicji, aż po gotówkę w kwocie 145 200 złotych oraz złote monety o wartości 15 tysięcy złotych.

Wszyscy zatrzymani decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. To jednak dopiero początek ich problemów. Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej grozi do 8 lat więzienia, ale za przemyt tak ogromnych ilości narkotyków kodeks karny przewiduje karę nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

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