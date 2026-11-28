Czym jest Adwent? Duchowe przygotowanie do Bożego Narodzenia

Adwent, pochodzący od łacińskiego słowa adventus oznaczającego „przyjście”, to okres trwający cztery niedziele, który rozpoczyna nowy rok liturgiczny w Kościele katolickim. To nie tylko odliczanie dni do Wigilii, ale przede wszystkim czas duchowego oczyszczenia, refleksji i pogłębienia relacji z Bogiem. Adwent ma podwójny charakter:

Jest przygotowaniem do uroczystości Narodzenia Pańskiego, wspominając pierwsze, historyczne przyjście Syna Bożego na świat.

Jednocześnie kieruje nasze myśli ku powtórnemu przyjściu Chrystusa na końcu czasów (paruzji).

To okres, w którym fioletowy kolor szat liturgicznych symbolizuje czas pokuty, zadumy i tęsknoty. Jest to wezwanie do nawrócenia i uporządkowania swojego życia, aby z czystym sercem przyjąć nowonarodzonego Jezusa.

Najważniejsze symbole adwentowe i ich znaczenie

Tradycja chrześcijańska wypracowała na przestrzeni wieków bogatą symbolikę, która w obrazowy sposób pomaga zrozumieć istotę Adwentu. Każdy z symboli niesie ze sobą głębokie teologiczne przesłanie.

Wieniec adwentowy – symbol wspólnoty i oczekiwania

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli jest wieniec adwentowy. Wykonany z gałązek drzewa iglastego (świerku lub sosny) symbolizuje wieczne życie, jakie daje Chrystus. Jego okrągły kształt, bez początku i końca, jest znakiem nieskończoności i wierności Boga. W wieńcu umieszcza się cztery świece, symbolizujące cztery niedziele adwentowe.

Świece zapala się kolejno w każdą niedzielę, a rosnąca liczba płomieni oznacza zbliżającą się Światłość – Jezusa. Każda ze świec ma swoją własną, tradycyjną symbolikę:

Pierwsza świeca (Niedziela Nadziei) – zwana Świecą Proroka, symbolizuje nadzieję i zapowiedź przyjścia Mesjasza.

– zwana Świecą Proroka, symbolizuje nadzieję i zapowiedź przyjścia Mesjasza. Druga świeca (Niedziela Pokoju) – to Świeca Betlejem, przypominająca o miejscu narodzin Jezusa i pokoju, który On przynosi światu.

– to Świeca Betlejem, przypominająca o miejscu narodzin Jezusa i pokoju, który On przynosi światu. Trzecia świeca (Niedziela Radości) – nazywana Świecą Pasterzy, ma często kolor różowy. Symbolizuje radość z bliskiego już spotkania z Panem.

– nazywana Świecą Pasterzy, ma często kolor różowy. Symbolizuje radość z bliskiego już spotkania z Panem. Czwarta świeca (Niedziela Miłości) – to Świeca Aniołów, oznaczająca miłość Boga do ludzi i anielskie przesłanie o narodzinach Zbawiciela.

Wspólne zapalanie świec podczas modlitwy czy posiłków jednoczy rodzinę i pomaga w duchowym przygotowaniu do świąt.

Świeca roratnia (Roratka) – światło w mroku

Charakterystycznym elementem adwentowych Mszy Świętych jest świeca roratnia, zwana potocznie roratką. Jest to duża, biała świeca, przepasana białą lub niebieską wstęgą i ozdobiona zieloną gałązką. Symbolizuje ona Najświętszą Maryję Pannę, która jako Jutrzenka zaranna zapowiada wschód Słońca – przyjście Jezusa Chrystusa, Światłości Prawdziwej.

Biała lub niebieska wstęga nawiązuje do Niepokalanego Poczęcia Maryi, a zielona gałązka mirtu przypomina proroctwo Izajasza: „Wyrośnie różdżka z pnia Jessego” (Iz 11, 1). Świeca ta płonie podczas wszystkich Mszy roratnich, przypominając o wyjątkowej roli Matki Bożej w historii zbawienia.

Lampion adwentowy – droga oświetlona wiarą

Nierozerwalnie z Roratami związany jest lampion adwentowy. Dzieci, a często i dorośli, przychodzą na poranną Mszę z własnoręcznie wykonanymi lampionami. Oświetlają one drogę w ciemnościach poranka, symbolizując postawę czuwania i gotowości na przyjście Pana. Lampion jest także wyrazem wiary i przypomnieniem ewangelicznej przypowieści o pannach mądrych, które z zapalonymi lampami czekały na oblubieńca.

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Zwyczaje adwentowe w Polsce – od Rorat po regionalne tradycje

Polska kultura obfituje w piękne zwyczaje adwentowe, które od wieków kształtują duchowość wiernych.

Roraty – poranna Msza ku czci Maryi

Najważniejszym i najbardziej ukochanym nabożeństwem adwentowym w Polsce są Roraty. To Msza wotywna o Najświętszej Maryi Pannie, odprawiana wczesnym rankiem, jeszcze przed wschodem słońca. Nazwa pochodzi od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli desuper („Niebiosa, spuśćcie rosę z góry”).

Msza rozpoczyna się w ciemności, rozświetlonej jedynie płomieniem roratki i światłem lampionów. Dopiero przy śpiewie „Chwała na wysokości Bogu” zapalane są wszystkie światła w kościele. Ten symboliczny gest ukazuje przejście ze stanu grzechu i ciemności do światłości, którą przynosi Chrystus. Zwyczaj ten, według tradycji wprowadzony w Polsce przez św. Kingę, stał się nieodłącznym elementem polskiego Adwentu.

Postanowienia adwentowe – praca nad sobą

Adwent to również czas osobistej pracy nad sobą. Wiele osób podejmuje postanowienia adwentowe – konkretne zobowiązania, które mają pomóc w duchowym wzroście. Mogą to być:

Rezygnacja z udziału w hucznych zabawach.

Ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych czy telewizji.

Codzienna modlitwa, czytanie Pisma Świętego.

Uczynki miłosierdzia wobec potrzebujących.

To praktyczny sposób na realizację wezwania do czuwania i przygotowania drogi dla Pana.

Gra na ligawkach – zapomniany głos Adwentu?

Na terenach wschodniej Polski, zwłaszcza na Podlasiu i Mazowszu, zachował się stary zwyczaj grania na ligawkach. Są to długie, drewniane instrumenty dęte, których donośny, smętny dźwięk rozbrzmiewał przed wschodem słońca. „Otrębywanie Adwentu” miało budzić ludzi na Roraty, ale także symbolicznie nawiązywać do głosu trąby archanielskiej, wzywającej na Sąd Ostateczny. Chociaż zwyczaj ten zanika, wciąż kultywowany jest m.in. podczas corocznych Konkursów Gry na Instrumentach Pasterskich w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, które odbywają się tradycyjnie w pierwszą niedzielę Adwentu.