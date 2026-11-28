Chińska rakieta ZQ-2E wchodzi w atmosferę. Komunikat Polskiej Agencji Kosmicznej

Polska Agencja Kosmiczna przekazała w sobotę, 28 listopada, że śledzi ruch kolejnego dużego obiektu kosmicznego zmierzającego w stronę naszej planety. Jest to ważący pięć ton człon chińskiej rakiety ZQ-2E, który wystartował w maju tego roku z kosmodromu Jiuquan w Mongolii Wewnętrznej. Z aktualnych wyliczeń wynika, że obiekt wejdzie w ziemską atmosferę w przedziale czasowym od godziny 11:56 w poniedziałek, 30 listopada, do godziny 13:30 we wtorek, 1 grudnia, czasu polskiego.

„Nominalny punkt wejścia w atmosferę (środek okna niepewności) szacowany jest obecnie na 2026-12-01 00:43 +/- 12:47 godz. czasu polskiego nad Ameryką Środkową i może ulec zmianie” – poinformowała Polska Agencja Kosmiczna (POLSA).

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Czy szczątki rakiety ZQ-2E spadną w Polsce? POLSA informuje służby

Agencja wskazuje, że przewidywana trajektoria może jeszcze ulec zmianie, dlatego nie można wykluczyć przelotu obiektu nad Polską. Człon rakiety może nie spalić się w całości w atmosferze, a jego ocalałe fragmenty mogą spaść na powierzchnię Ziemi.

Służby i instytucje rządowe otrzymują od POLSA bieżące raporty o sytuacji, a sama agencja apeluje o śledzenie oficjalnych komunikatów. Jest to już drugie takie zdarzenie w ostatnich dniach, które monitorowała Polska Agencja Kosmiczna. W środę, 25 listopada, w atmosferę Ziemi nad Oceanem Indyjskim wszedł czterotonowy człon chińskiej rakiety CZ-2C.

Człon rakiety ZQ-2E (NORAD: 69095) o masie ok. 5000 kg, ponownie wejdzie w atmosferę 2026-12-01 00:43 +/- 12:47 godz. czasu polskiego. POLSA monitoruje #Reentry #POLSA #SST #SSA #SpaceSafety https://t.co/6RsJhGZUBf https://t.co/fGsETB9oYG— Polska Agencja Kosmiczna (@POLSA_GOV_PL) November 28, 2026