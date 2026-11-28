Piotr Cyrwus na zawsze zapisał się w pamięci widzów jako Ryszard Lubicz z "Klanu". Bohater, który przez lata przypominał Polakom o konieczności mycia rąk, stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskich seriali. Aktor wielokrotnie przyznawał, że ta rola mocno do niego przylgnęła. Nie wszyscy wiedzą jednak, ile dostawał za występy w popularnej produkcji TVP.

Piotr Cyrwus zdradził, ile zarabiał w "Klanie"

Choć wokół zarobków gwiazd seriali od lat krążą rozmaite opowieści, Cyrwus postanowił rozwiać wątpliwości. W rozmowie w internetowym formacie "RAPtowne Rozmowy" wrócił do kulis swojej pracy przy "Klanie". Odniósł się również do pogłosek, jakoby za pozostanie w produkcji miał otrzymać szczególnie wysoką podwyżkę.

Aktor stanowczo zaprzeczył, że jego miesięczna gaża wynosiła 14 tys. zł. Jak wyjaśnił, rzeczywista kwota była inna.

Dziękuję panu Pawłowi Karpińskiemu, że mnie wysłuchał. Moje bolączki... Przygotowywałem się do tej rozmowy dwa lata. I nie zachęcił mnie - tak jak w jednej gazecie napisali - czternastoma tysiącami. Ja brałem jedenaście.

Oznacza to, że za pracę przy serialu Cyrwus otrzymywał 11 tys. zł miesięcznie. Kwota dotyczyła okresu, w którym grał jeszcze jednego z najbardziej charakterystycznych bohaterów "Klanu".

Zarobki Ryśka z "Klanu" ocenił profesjonalista

Okazuje się, że informacja o wysokości wynagrodzenia aktora dotarła również do przedstawiciela zawodu, który wykonywał jego serialowy bohater. Cyrwus przytoczył zabawną historię związaną z reakcją taksówkarza. Mężczyzna nie krył, co sądzi o takiej gaży.

Później jeden taksówkarz powiedział Jerzemu Treli, że te jedenaście tysięcy za miesiąc to jest za dużo.

Miłe rozstanie Ryśka z "Klanem"

Aktor nie ukrywał przy tym, że bardzo dobrze wspomina zakończenie współpracy z produkcją. Jak podkreślił, rozstanie z serialem i jego twórcą, Pawłem Karpińskim, przebiegło bez konfliktów. Do dziś ma za to duży szacunek do reżysera.

Pan Paweł Karpiński wysłuchał mnie i rozstaliśmy się w przyjaźni. Za to sobie cenię pana Pawła. Za to go szanuję.

Piotr Cyrwus odszedł z "Klanu" w 2012 r. Jego bohater zginął w lutym, a okoliczności śmierci Ryśka Lubicza na długo zapadły widzom w pamięć. Choć od tamtych wydarzeń minęło już kilkanaście lat, aktor wciąż jest kojarzony przede wszystkim z tą postacią.

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