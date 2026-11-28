Tilda Swinton w Polsce

Tilda Swinton przyjechała do Warszawy w ostatni weekend listopada, by uczestniczyć w szeregu wydarzeń kulturalnych związanych z wystawą "Ongoing" prezentowaną w Instytucie Przemysłów Kreatywnych. Ekspozycja będzie dostępna dla zwiedzających do 17 stycznia 2027 roku. Jednym z najważniejszych punktów programu są improwizowane performanse "Bliss #2", odbywające się w kinie Wisła. Aktorka dedykuje je pamięci Dereka Jarmana – brytyjskiego reżysera, z którym łączyła ją przyjaźń i artystyczna współpraca, zmarłego w 1994 roku. W sobotę Swinton odwiedzi również odrestaurowane kino Tęcza na warszawskim Żoliborzu. Program jej wizyty obejmuje ponadto masterclassy, podczas których spotka się z Dominiką Kulczyk oraz kontratenorem Jakubem Józefem Orlińskim.

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Fani czekali na nią na lotnisku

Przyjazd Tildy Swinton do Polski to ogromne wydarzenie dla prawdziwych koneserów hollywoodzkiego kina. W dzień przylotu gwiazdy do Warszawy jej wielbiciele pojawili się na lotnisku i czekali na nią przy wyjściu. Na miejscu nie mogło zabraknąć też fotoreporterów, którzy uchwycili ten moment. Zdjęcia z pierwszych chwil Tildy Swinton w Polsce możecie znaleźć w galerii zamieszczonej w tym artykule.

Kim jest Tilda Swinton?

Tilda Swinton to brytyjska aktorka, producentka filmowa i artystka, uznawana za jedną z najbardziej oryginalnych postaci współczesnego kina. Urodziła się w 1960 roku w Londynie. Międzynarodowe uznanie przyniosły jej role w filmach niezależnych i produkcjach największych reżyserów, m.in. Dereka Jarmana, Jima Jarmuscha i Wesa Andersona. Wystąpiła także w takich tytułach jak "Michael Clayton", "Musimy porozmawiać o Kevinie", "Grand Budapest Hotel" i "Doktor Strange". Jest laureatka Oscara za rolę drugoplanową w filmie "Michael Clayton".

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