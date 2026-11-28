Sprawa ma swój początek kilka tygodni temu, gdy 52-letni mężczyzna odwiedzał rodzinę na terenie gminy Ciepielów. Zwrócił wówczas uwagę na ustawioną na placu budowy przenośną kabinę sanitarną. Uznał ją za szansę na łatwy zarobek i zdecydował, że wróci w to miejsce.

Plan zrealizował pod koniec sierpnia, przyjeżdżając tam busem wspólnie ze swoją 28-letnią partnerką. Według ustaleń śledczych kobieta siedziała w pojeździe, a jej partner sam załadował pierwszą toaletę. Podczas drogi powrotnej para dostrzegła następną kabinę i postanowiła zabrać również ją. Mężczyzna ponownie umieścił łup na pace samochodu.

Gdy wrócili do domu w powiecie grójeckim, 28-latka poszła odpocząć, natomiast 52-latek sprzedał skradzione mienie i schował zarobione pieniądze do portfela. Kolejnego dnia przekazał część zysku swojej partnerce, dając jej gotówkę na zakupy.

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Policja z Lipska zatrzymała sprawców kradzieży. Nagranie z monitoringu pogrążyło parę

Intensywne śledztwo w tej sprawie prowadzili kryminalni z Lipska. Przełomem okazała się dokładna analiza zapisu z kamer monitoringu, dzięki której funkcjonariusze wytypowali i zidentyfikowali parę.

Do zatrzymania 52-latka i jego 28-letniej partnerki doszło 24 listopada. Zebrane dowody pozwoliły policjantom na przedstawienie obojgu zarzutów kradzieży mienia wycenionego łącznie na 8 tysięcy złotych. O ich dalszym losie zdecyduje sąd, a za popełniony czyn grozi im od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.