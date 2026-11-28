Nowa wieża kontroli ruchu lotniczego w Porcie Polska. Dokumentacja kosztuje ponad 15 milionów złotych

Jak podaje serwis Muratorplus, odpowiadająca za budowę Portu Polska spółka CPK zawarła umowę na wykonanie dokumentacji projektowej o wartości ponad 15 milionów złotych. Dotyczy ona kluczowego elementu infrastruktury lotniskowej, czyli wieży kontroli ruchu lotniczego, która powstanie na terenie inwestycji.

Obiekt zostanie ulokowany w samym centrum strefy operacyjnej, dokładnie na głównej osi widokowej terminala pasażerskiego oraz pomiędzy dwiema równoległymi drogami startowymi. Dzięki takiemu położeniu wieża stanie się centralnym punktem całej przestrzeni lotniska, stanowiąc orientacyjny punkt odniesienia zarówno dla pilotów w powietrzu, jak i osób na ziemi.

Wybrana lokalizacja ułatwi również codzienną pracę kontrolerom ruchu. Ich stanowiska zostaną umieszczone w głowicy budynku, która zapewni pełną panoramę 360 stopni.

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Pracownia JSK Architekci zaprojektuje wieżę dla CPK. Koniec kontraktowania zaplecza lotniska

Za przygotowanie projektu nowej wieży odpowiada renomowana pracownia JSK Architekci. W przeszłości biuro to zaprojektowało między innymi terminale pasażerskie dla Portu Lotniczego Wrocław oraz Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Ważnym założeniem funkcjonalnym nowego budynku jest połączenie w jednym miejscu służb kontroli ruchu lotniczego oraz koordynacji płyty postojowej, czyli dwóch osobnych, ale ściśle ze sobą współpracujących formacji.

Zlecenie projektu wieży zamyka etap kontraktowania prac projektowych dla całego zaplecza obiektów wspierających lotnisko. Spółka zawarła już komplet 18 zaplanowanych umów wykonawczych, a łączny koszt projektowania tej infrastruktury sięga około 117 milionów złotych netto.

Zaplecze wspierające port lotniczy obejmuje między innymi sortownie bagażu, terminale cargo, obiekty przeznaczone dla policji lotniskowej oraz strażnice Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej.