Impulsem do nakręcenia produkcji o polskiej diwie było przypadkowe spotkanie reżyserki z synem artystki. W rozmowie z Natalią Nowecką z Eski Karolina Bielawska wspomina początki pracy nad projektem. "Pomysł do sam mnie przyszedł. Przez przypadek poznałam Krzysztofa Gospodarka, syna Violetty Villas, który opowiedział mi historię swojej matki, zupełnie inną, nieznaną mi do tej pory i zafascynowała mnie ta postać" - mówi twórczyni.

Dzięki tej rozmowie Bielawska dostrzegła w słynnej wokalistce nie tylko wielką gwiazdę estrady, ale przede wszystkim matkę i kobietę z krwi i kości.

"Taki kolorowy ptak, który rozbija się o życie. Pełna sprzeczności, pierwotna, naiwna, dzika. A przy okazji [jest to - przyp. red.] piękna historia matki i syna, która chwyciła mnie za serce i stwierdziłam, [...] że marzę o tym, żeby opowiedzieć tę historię, opowiedzieć o Violetcie Villas, ale też opowiedzieć o niej jako o człowieku i o jej relacji z synem" - tłumaczy reżyserka.

Autor: Robert Jaworski/ Kino Świat/ Materiały prasowe

Syn Violetty Villas miał wątpliwości

Film "Violetta Villas" wyraźnie pokazuje, że relacja wokalistki z synem nie należała do łatwych. Sam Krzysztof Gospodarek od dawna otwarcie przyznawał, że na początku miał poważne wątpliwości wobec tego projektu. "Tak, dla Krzysztofa był to trudny proces i na początku nie był przekonany do tego, aby opowiadać o swojej relacji z matką, ale udało mi się na szczęście go do tego namówić, ponieważ uważałam, że dzięki temu ta historia będzie bliska naszemu sercu. Że tylko w momencie, kiedy będziemy opowiadać o Violetcie Villas jako o człowieku, o matce, poznamy ją właśnie taką, jaką ona była, taką, jak ja ją zobaczyłam, jaką Krzysztof o niej opowiadał. [...] Taki był zamysł i udało się go doprowadzić i to jest wielka odwaga Krzysztofa, który zgodził się opowiedzieć o swoim życiu i zaprosić nas do swojego świata, swojego i swojej mamy Violetty Villas" - relacjonuje Karolina Bielawska.

Reżyserka o produkcji "Violetty Villas". Dlaczego to nie jest film biograficzny?

Twórczyni w rozmowie z Eską wyraźnie podkreśla, że jej dzieło nie jest filmem biograficznym. Zamiast przedstawiać cały życiorys gwiazdy, fabuła koncentruje się na jednym, wybranym wycinku jej losów.

"My opowiadamy o dziesięciu najważniejszych latach z życia Violetty Villas i jej syna. Jest to dziesięć lat, które mają wpływ na ich dalsze losy. W przeciągu tych dziesięciu lat widzimy, jak Czesława Gospodarek staje się Violettą Villas, jaką cenę za to płaci i kończymy film w momencie, kiedy Violetta Villas ma 33 lata. Jest w takim topowym momencie swojego życia, wygląda pięknie, zjawiskowo, wspaniale śpiewa, ale wiemy, że pod tą maską gwiazdy zaczyna rozgrywać się dramat, który ona chowa właśnie tym wizerunkiem" - opisuje Bielawska.

Reżyserka zdecydowała się urwać opowieść w tym konkretnym punkcie, zostawiając resztę domysłom publiczności. "I wtedy kończymy. Wydaje mi się, że widz sam może wyciągnąć wnioski, jak to się zakończy, że nie muszę opowiadać tego do końca, tylko zaznaczyć, co zaczyna się dziać w tej historii" - dodaje.

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Karolina Bielawska zrezygnowała z suchych faktów

Takie podejście odbiega od standardowych produkcji o znanych osobach, które zazwyczaj próbują zmieścić w dwóch godzinach całe życie i karierę bohatera, co często sprowadza się do odhaczania kolejnych wydarzeń. "Wiedziałam, że chciałabym zakończyć na ich rozstaniu, ponieważ nie jest taki typowy film biograficzny, w ogóle chyba to nie jest film biograficzny, bo dla mnie tutaj fakty nie były takie ważne. Ważne były idee i to, żeby poznać tę postać. Przecież nie jest ważne, co w jakim roku się wydarzyło, tylko ważne jest, kim ktoś był, jaki był, jakie towarzyszyły temu emocje, bo wydaje mi się, że tylko tak możemy poznać jakąś osobę. Fakty możemy sobie przeczytać na Wikipedii" - podsumowuje Karolina Bielawska.

Kto zagrał w filmie "Violetta Villas"?

Film "Violetta Villas" jest już dostępny w kinach. Karolina Bielawska wyreżyserowała obraz, a także napisała scenariusz wspólnie z synową artystki, Małgorzatą Gospodarek. Syn gwiazdy, Krzysztof Gospodarek, zaangażował się w produkcję jako współproducent i autor materiałów scenariuszowych.

W tytułową postać wcieliła się znana z serialowej "Lalki" Sandra Drzymalska. Na ekranie partnerują jej między innymi Antoni Tyszkiewicz, Antoni Rembelski, Kazimierz Radziejewski, Jowita Budnik, Borys Szyc, Mateusz Banasiuk, Cezary Łukaszewicz, Dorota Kuduk oraz Hristo Shopov.

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