Czy "Magda M." doczeka się nowych odcinków?

Chociaż emisja serialu "Magda M." zakończyła się w 2007 roku, widzowie cały czas do niego wracają i komentują losy bohaterów. Do niesłabnącego zainteresowania przyczyniło się także to, że produkcja trafiła niedawno na platformę Netflix. Miłośnicy tytułu od lat domagają się nakręcenia kolejnych odcinków, a gotowy materiał do ewentualnej adaptacji przygotował już scenarzysta Radosław Figura, wydając dwie powieści zatytułowane "Ciąg dalszy nastąpił" oraz "Słoneczna strona".

O możliwości powrotu na plan mówiła przed kilkoma tygodniami Katarzyna Bujakiewicz, która w serialu wcielała się w postać Marioli.

"Czytałam książkę Radka Figury i cieszę się, że powstała ta kontynuacja [...]. Moi koledzy mają różne podejście, ale ja dla tego towarzystwa, dla tej ekipy, dlatego co tam po prostu magicznego się wydarzyło, to jakby była taka propozycja, to ja jestem" - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Eski.

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Paweł Małaszyński komentuje powrót do "Magdy M.". Aktor ma wątpliwości co do kontynuacji

W książkowej kontynuacji autorstwa Radosława Figury postać Piotra Korzeckiego umiera już w pierwszych rozdziałach, choć na potrzeby ekranu fabułę zawsze można zmodyfikować. Odtwórca tej roli, Paweł Małaszyński, deklaruje, że w kwestii powrotu "nigdy nie mówi nigdy", jednak uważa również, iż czasem należy wiedzieć, kiedy zejść ze sceny na stałe.

"Trzeba byłoby się pochylić nad tematem, zobaczyć o czym to by miało być. Wszyscy się zmieniliśmy. To jest kawał czasu, więc taki powrót byłby dość ciekawy, ale wiesz... z drugiej strony czasami też lepiej pozostawić coś tak, jak było" - przyznaje aktor w rozmowie z Natalią Nowecką z Eski.

Podobne podejście do tematu ma wspomniana wcześniej Katarzyna Bujakiewicz, która podziela zdanie kolegi z planu. "Musiałoby to być naprawdę całe morze pozytywnych i sprzyjających czynników, bo dwa razy dwa razy nie wchodzi się do tej samej rzeki. Zwłaszcza takiej fajnej" - skwitowała aktorka.

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