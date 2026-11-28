Przyjaźń od prawie 20 lat

Praca przed kamerą nie zawsze należy do łatwych. Towarzyszą jej stres i presja, ale bywa też początkiem wyjątkowych znajomości, które z czasem przeradzają się w prawdziwe przyjaźnie. Tak było w przypadku Kingi Rusin i Michała Piróga, których połączył program "You Can Dance". Pierwsze edycje tanecznego show emitowanego na antenie TVN prowadziła właśnie Rusin, a Piróg zasiadał w jury. Dla niego był to jeden z pierwszych tak dużych projektów telewizyjnych. Od początku znaleźli wspólny język i szybko się polubili. Zapewne żadne z nich nie przypuszczało wówczas, że ta zawodowa znajomość przetrwa próbę czasu i niemal dwie dekady później wciąż będą mogli nazywać się przyjaciółmi.

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Nie mają czasu na częste spotkania

Choć Kinga Rusin i Michał Piróg wiele razy mówią o bardzo bliskiej relacji, widywanie ich razem jest rzadkością. Nie bez powodu, ponieważ ciągle się mijają. Kinga zaczęła bardzo dużo podróżować.

Jak myśmy zaczynali, to ja cały czas byłem w podróży. Ona mówiła: Piróg, weź się ustatkuj. (...) Teraz, jak byłem w Etiopii, to próbowaliśmy jakoś złożyć kalendarze, żebyśmy się gdzieś spotkali. Ja mówię: "stara, po pierwsze, ukradłaś mi moje życie, oddaj mi moje życie! Przecież ty nim gardziłaś jeszcze 20 lat temu!". Mówiłaś mi: "dorośnij, życie nie polega na wiecznej podróży". I co teraz robi? - żartował kilka lat temu Piróg w rozmowie z Pudelkiem.

Wspólna kawa i przejażdżka luksusowym autem

Ostatnio zostali zauważeni pod jedną z warszawskich kawiarni, gdzie byli na ploteczkach. Po spotkaniu uśmiechnięta Kinga zaprosiła Piróga do swojego luksusowego Porsche i odwiozła go do domu. Dobrze widzieć, że ich stara przyjaźń wciąż jest żywa. Zdjęcia ze spotkania można zobaczyć w galerii.

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