Gwiazdy polskiego kina i telewizji spotkały się 26 listopada 2026 roku w warszawskiej Kinotece na przedpremierowym pokazie nowego serialu TVP "Resort". Na wydarzeniu pojawili się m.in. Borys Szyc, Agnieszka Warchulska, Weronika Książkiewicz, Jan Englert i Ilona Ostrowska. Obsada produkcji Kingi Dębskiej robi wrażenie, a odważny strój słynnej Lucy z "Rancza" powala na kolana!

"Takiego serialu jeszcze nie było"

Przy okazji premiery gwiazdy opowiedziały o swoich bohaterach. Zobaczcie, kto pojawił się na pokazie i w jakich strojach w naszej galerii zdjęć.

Wszystkie gwiazdy ubrały się na premierę stylowo, ale i tak wszyscy patrzyli tylko na Ilonę Ostrowską. Gwiazda wprawdzie miała na sobie elegancki, czarny garnitur z brązowym golfem. Tyle tylko, że golfik był w zasadzie przeźroczysty i widać było spod niego nie tylko skąpy czarny biustonosz - zobacz zdjęcia w naszej galerii!

Dziennikarka ujawni prawdę

Główną bohaterką jest dziennikarka Renata Leska (Agnieszka Warchulska), która ujawnia ciemną stronę polityki i nieprawidłowości związane z zarządzaniem środkami publicznymi Funduszu Polska. Istotną postacią jest również wicepremier Piotr Bratek (Borys Szyc), stojący na czele politycznych rozgrywek. W tle toczą się osobiste dramaty bohaterów, dotyczące ich rodzin, miłości i moralnych wyborów.

Agnieszka Warchulska opowiedziała o swojej postaci i powodach, dla których tak spodobała jej się ta rola:

Myślę, że takiego serialu jeszcze nie było. Mamy bardzo dużo dobrych historii kryminalnych, obyczajowych, thrillerów, ale nie było nic podobnego do tego serialu. Dobre jest tempo opowieści. Jest dużo wątków, które krążą wokół głównego tematu i powoli się zazębiają. Kiedy 30 lat temu stałam przed wyborem swojego zawodu, rozważałam również dziennikarstwo. Umiem zadawać pytania, rozmawiać z ludźmi, więc tym bardziej ta rola mi się spodobała. Mam wrażenie, że Renata Lenska to dziennikarka wzorowana na Krystynie Jandzie z filmów Andrzeja Wajdy. Energia, dociekliwość, bezkompromisowość

Zakompleksiony bohater Borysa Szyca

Tak o swoim bohaterze mówił Borys Szyc:

Mój bohater jest kompletnie zakompleksiony. Z gigantycznym ego. Bez talentu. Bez poczucia humoru. Z chorą ambicją. Jedynym pozytywnym aspektem w jego życiu jest żona (w tej roli Weronika Książkiewicz), której też do końca nie docenia.

O pomyśle na serial opowiedziała jego reżyserka, Kinga Dębska

Chciałam po prostu opowiedzieć historię, która dotknie, poruszy, powie coś więcej o ludziach, którzy nami rządzą. Newsy pokazują politykę naskórkowo. My chcemy wejść głębiej. Pokazać historię bohaterów, wykluczonych do szpiku kości. Mechanizmy władzy, polityki, brudną grę i korupcję.

Nowy, 5-odcinkowy serial w reżyserii Kingi Dębskiej należy do gatunku political fiction. Pierwszą odsłonę widzowie zobaczą na antenie TVP już 17 stycznia.

Wydarzenie zorganizowano w ramach tegorocznego festiwalu BNP Paribas SerialCon, którego Telewizja Polska jest partnerem medialnym. Festiwal trwa w Kinotece do 29 listopada.

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