Bydgoski producent Marcin Pawłowski, znany jako Pawbeats, regularnie nagrywa z czołówką polskiej sceny muzycznej. Tym razem do wspólnego projektu zaangażował rapera Kizo oraz jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek - Justynę Steczkowską. Artyści nagrani razem utwór "Polska gurom" o głośnej wyprawie do Pakistanu. Już pojawiają się pytania, czy ta piosenka mogłaby reprezentować Polskę na Eurowizji 2027.

Justyna Steczkowska, Kizo i Pawbeats wydali "Polska gurom". Piosenka nawiązuje do przełomowej wyprawy

Wydany właśnie utwór "Polska gurom", którego tytuł czerpie z internetowego mema, odnosi się do wrześniowej ekspedycji z 2026 roku. Wówczas Pawbeats i youtuber Jakub "Patec" Patecki jako pierwsi zdobyli nienazwany wcześniej szczyt w pakistańskim Północnym Karakorum, a innemu wierzchołkowi w tym samym rejonie nadali nazwę RL9 na cześć Roberta Lewandowskiego. Oprócz Justyny Steczkowskiej i Kizo w nagraniu piosenki o tej dziewiczej wyprawie udział wzięli także Stanisław Słowiński, Kamil Radzimowski, Chór Pawbeats Orchestra oraz Chór Akademicki Akademii Muzycznej.

Pojadą na Eurowizję 2027? Dla artystki byłby to już trzeci występ

Temat Eurowizji nie pojawił się przypadkowo, bo już jakiś czas temu producent pytał swoich obserwatorów na Instagramie o kwestię startu w polskich preselekcjach. Po premierze wspólnego utworu ze Steczkowską i Kizo Pawbeats ponownie zasugerował udział w Eurowizji 2027, a słuchacze szybko poparli ten pomysł w komentarzach.

Tak między nami to numer trzeba zgłosić na Eurowizję xd – napisał w opublikowanym wpisie Pawbeats.

Trudno ocenić, czy to jedynie żart, czy poważna deklaracja, ale na taki ruch może być już za późno. Przyjmowanie zgłoszeń do polskich preselekcji zakończyło się 15 listopada, natomiast listę finalistów poznamy tuż przed Bożym Narodzeniem. Sama Justyna Steczkowska, która reprezentowała Polskę na Eurowizji w 1995 i 2025 roku, ostatnio krytycznie oceniła politykę Izraela, przez co zapewne nie chciałaby po raz kolejny występować w imprezie z udziałem delegacji tego państwa.

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Justyna Steczkowska chętnie nagrywa z innymi artystami

Wokalistka nie po raz pierwszy łączy siły z przedstawicielami innych gatunków muzycznych. Z samym Pawbeats Orchestra współpracowała już dziesięć lat temu, a latem fani Skolima bawili się do ich wspólnego utworu "Mamacita". Czas pokaże, czy w tak rozbudowanym składzie artystka zdecydowałaby się na trzeci wyjazd na Eurowizję.

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