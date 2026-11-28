Nie żyje matka Andrzeja Piasecznego

To był ogromny cios dla Andrzeja Piasecznego oraz jego brata Krzysztofa. Odeszła ich matka, Alicja. Rodzina poinformowała o tym fanów i media za pośrednictwem social mediów. "W wieku 88 lat odeszła nasza Mama, Babcia i Prababcia - Alicja Piaseczna.Zasnęła trzymana za rękę... Alicja, Alusia, "Królowa Matka", nasza ukochana i jedyna" - można było przeczytać w komunikacie. W komentarzach posypały się kondolencje. Fani bardzo przeżyli stratę ich ulubionego piosenkarza. Artysta zdradził również, że kobieta zostanie pochowana na cmentarzu w Pionkach. Uroczystość pogrzebowa już się odbyła. Pani Alicja spoczęła w grobie w poniedziałek, 23 listopada. Kilka dni później jej syn Krzysztof dodał poruszający post skierowany do uczestników ostatniej drogi jego matki oraz do samej zmarłej rodzicielki.

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Krzysztof Piaseczny żegna matkę

Brat Andrzeja Piasecznego pożegnał mamę w nietypowych słowach. Zdradził, że rodzina niedługo po pogrzebie posadziła uwielbiane przez panią Alicję żonkile. Zostały zadedykowane zmarłej kobiecie.

Nasze żonkile już posadzone. Przykryte jedlinową kołderką czekają, tak jak zawsze czekała mama, na pierwsze wiosenne promienie słońca - napisał mężczyzna w mediach społecznościowych.

"Dziękujemy za modlitwę"

Nie mogło zabraknąć podziękowań dla wszystkich osób, które przyjechały na pogrzeb matki braci Piasecznych. Krzysztof był bardzo wdzięczny za wsparcie i pamięć o kobiecie.

Dziękuję wszystkim, którzy towarzyszyli mamie i nam w jej pożegnaniu, a także tym, którzy łączyli się modlitwą i dobrymi myślami - napisał w poście Krzysztof Piaseczny.

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