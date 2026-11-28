W nocy z 14 na 15 listopada na kilku warszawskich pomnikach, w tym na monumencie Bohaterów Getta, namalowano napis „Slava UPA”. Jak się okazało, nie był to odosobniony incydent. Wcześniej do podobnych zdarzeń doszło w Poznaniu i Gdańsku, gdzie te same hasła pojawiły się na monumentach upamiętniających m.in. żołnierzy Wojska Polskiego i ofiary Wołynia.

Powtarzający się schemat działania w różnych częściach kraju od początku wskazywał, że może to być zorganizowana akcja, a nie przypadkowy akt wandalizmu. Sprawą zajęły się prokuratura i policja.

Za prowokacją stał rosyjski wywiad

Przełom w sprawie ogłosił w sobotę prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Poinformował o zatrzymaniu pięciu osób, którym postawiono zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce. Według ustaleń śledczych, za zleceniem stał wywiad Federacji Rosyjskiej.

Tysiąc złotych. Tyle kosztowało zbezczeszczenie pamięci Bohaterów Getta, żołnierzy Wojska Polskiego i ofiar Wołynia. Na tyle wyceniono próbę skłócenia Polaków z Ukraińcami – napisał na platformie X Rafał Trzaskowski.

Jak dodał, zlecenia na malowanie napisów były przekazywane za pośrednictwem internetowego komunikatora.

Zatrzymania w całej Polsce

Działania służb objęły kilka miast. W Poznaniu, gdzie na trzech pomnikach pojawiły się te same napisy, zatrzymani również usłyszeli zarzuty szpiegostwa. Wcześniej w Gdańsku, w związku z dewastacją kilkunastu pomników, zatrzymano 17-letniego obywatela Ukrainy pod zarzutem niszczenia mienia i propagowania ustroju totalitarnego.

Prezydent Trzaskowski, komentując zatrzymania, stwierdził:

Te same hasła, ten sam schemat. Jak widać, to nie wybryk, to seria.

Podziękował również policjantom z Ursynowa i Mokotowa oraz prokuraturze za sprawną akcję.

Warszawiacy nie dali się skłócić. A farbę z cokołu da się zmyć. Tego, co wyszło na jaw – już nie – podsumował prezydent stolicy.

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