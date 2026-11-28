Ile wzrostu mają polscy politycy? Telewizja nie pokazuje wszystkiego

W telewizyjnym studiu każdy dostaje własne zbliżenie. Widzimy twarz, ramiona i fragment marynarki. Dopiero wspólne zdjęcie przywódców albo rozmowa na sejmowym korytarzu pozwala zauważyć różnice, których wcześniej nie braliśmy pod uwagę.

Do tego dochodzą perspektywa, obuwie i sposób ustawienia fotografowanych osób. Ktoś stojący bliżej obiektywu może wydawać się wyższy, a zdjęcie wykonane na schodach w ogóle nie nadaje się do porównań. Wzrostu nie warto więc ustalać na oko – nawet jeśli polityczną scenę śledzimy od lat.

Publicznie podawane liczby też wymagają uwagi. Część pochodzi z wypowiedzi samych zainteresowanych, pozostałe z medialnych zestawień. Zdarzają się rozbieżności, dlatego nie wszystkie wartości można traktować jak wynik pomiaru z gabinetu lekarskiego.

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Zandberg, Giertych i Kosiniak-Kamysz. Kto zbliża się do dwóch metrów?

Wśród wysokich, rozpoznawalnych polityków wyróżnia się Adrian Zandberg. W publikowanych sylwetkach przypisuje mu się około 198 cm wzrostu. Roman Giertych również zbliża się do dwóch metrów – źródła podają 196 lub 197 cm. To nazwiska, które w takim zestawieniu zdecydowanie warto uwzględnić.

Władysław Kosiniak-Kamysz sam odpowiedział na pytanie o wzrost. W wywiadzie dla naTemat w 2022 roku podał 191 cm. Przy okazji żartował, że z wiekiem człowiek może trochę przybliżyć się do ziemi. Tu mamy więc deklarację zainteresowanego, a nie szacunek na podstawie fotografii.

Karolowi Nawrockiemu media przypisują około 186 cm. To sporo, ale przy wymienionych wcześniej politykach nawet taka sylwetka nie zapewnia prowadzenia. W tym zestawieniu konkurencja jest wyjątkowo wysoka.

Tusk, Kaczyński i Trzaskowski. Centymetry też bywają tematem sporu

Donald Tusk w medialnych zestawieniach ma około 174 cm wzrostu, a Jarosław Kaczyński około 167–168 cm. Podawane wartości pokazują różnicę, której nie każde telewizyjne ujęcie pozwala się domyślić.

Osobną historię ma wzrost Rafała Trzaskowskiego. W kampanii prezydenckiej w 2020 roku wybuchł spór o informacje podawane na ten temat przez TVP. Sam polityk mówił o 180 cm i żartował z doniesień, które odejmowały mu centymetry. Jak widać, w polskiej polityce nawet miarka może znaleźć się w centrum kampanii.

Kto jest wyższy, niż sądziliście, a kogo wyobrażaliście sobie zupełnie inaczej? Zobaczcie naszą galerię i sprawdźcie, ile mierzą znani polscy politycy.