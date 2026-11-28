Ślub Radosława Sikorskiego i Anne Applebaum odbył się ponad 30 lat temu, ponieważ para pobrała się w 1992 roku. Małżonkowie mają dwóch synów: Tadeusza i Aleksandra, którzy dziś są dorosłymi ludźmi i wielką dumą rodziców. W 2024 roku Sikorski wyznał, że jeden z jego synów, młodszy Tadeusz jest amerykańskim żołnierzem. - Jestem polskim ministrem spraw zagranicznych, moja żona jest Amerykanką, ale większość z was może nie wiedzieć, że mój syn jest amerykańskim żołnierzem - powiedział wówczas Radosław Sikorski w Atlantic Council.

Drugi z synów, Aleksander podobnie jak ojciec jest blisko świata polityki. Jesienią 2024 roku wszedł do sztabu wyborczego kandydata KO na prezydneta Polski Rafała Trzaskowskiego. Wspomniał o tym podczas konwencji wyborczej Donald Tusk: - (...) żeby nie były to gołe słowa, to pragnę przywitać Aleksandra Sikorskiego, Sikorskiego juniora, który prowadził kampanię swojemu tacie w tych prawyborach, a dzisiaj dołączył do sztabu Trzaskowskiego - przekazał wówczas Tusk.

Historia miłości Anne Applebaum i Radosława Sikorskiego

Jak jednak zaczęła się ich historia miłości polityka i dziennikarki? Sikorski i Anne Applebaum poznali się dzięki pracy. Był koniec lat 80. a młody Radosław i Anne byli w innych związkach. Zaiskrzyło między nimi, gdy do Warszawy miał zawitać Helmut Kohl. Applebaum była wśród innych dziennikarzy obserwujących wizytę, gdy nagle pojawiła się wiadomość, że w Berlinie wali się mur. Tak o tym opowiadała nieżyjący już dziennikarz Krzysztof Leski:

Stało się jasne, że nie ma co tu robić, że trzeba jak najszybciej dotrzeć do Berlina. Postanowiliśmy pojechać autem nowo nabytym przez Anne za bodajże 9 tys. baksów. Zwało się daihatsu charade. I to ja miałem prowadzić - opowiadał po latach Leski.

Tak też się stało, on prowadził auto, a Radosław Sikorski i Anne Applebaum zajęli miejsca z tyłu. To ta podróż ich połączyła i sprawiła, że dopadała ich miłość.

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